Sénégal : un réseau de proxénétisme et de traite transfrontalière démantelé à Ngor

Le 28 février, la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a procédé à l’arrestation de cinq personnes soupçonnées de participation à un réseau de proxénétisme et de traite d’êtres humains actif à Ngor. Parmi elles, une ressortissante nigériane, présumée responsable du réseau, aurait exploité plusieurs jeunes filles sous la couverture d’un salon de massage clandestin.

Au cours de l’opération, les forces de l’ordre ont saisi du chanvre indien, des gélules supposées contenir de la cocaïne, ainsi que du matériel lié à la prostitution, incluant stimulants sexuels, lubrifiants et préservatifs usagés. Les personnes arrêtées ont reconnu leur implication lors des interrogatoires selon ce que rapporte Ndar Info. Une enquête est en cours pour établir l’ampleur du réseau et détecter d’éventuelles connexions avec le Nigeria.

Une alerte lancée par une victime nigériane

L’opération a été déclenchée après qu’une jeune Nigériane a alerté la police via le numéro vert, dénonçant sa situation. Recrutée sous prétexte d’un emploi légal à Dakar, elle s’était retrouvée séquestrée dans un appartement au quatrième étage d’un immeuble à Ngor et contrainte à la prostitution. Les enquêtes ont également révélé que quatre autres jeunes femmes vivaient dans des conditions similaires, leurs revenus étant entièrement perçus par la présumée responsable du réseau.

Des chefs d’accusation variés pour les suspects

Les individus arrêtés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, proxénétisme, séquestration, exploitation d’un salon de massage clandestin et détention de stupéfiants. Selon le Commissariat Central de Dakar, ces gardes à vue ont été décidées pour identifier l’ensemble des personnes impliquées et recueillir davantage d’informations sur le fonctionnement du réseau.

L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles connexions transfrontalières et d’identifier d’autres complices. Les autorités comptent présenter les suspects devant la justice dans les jours à venir.