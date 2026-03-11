SkyDefender : la France veut faire mieux qu'Israël et son Dôme de fer

Thales a officiellement lancé SkyDefender ce mercredi 11 mars 2026, un dôme intégral de défense aérienne et antimissile doté d’intelligence artificielle, destiné aux membres de l’OTAN et de l’Union européenne.

Une couverture de quelques kilomètres à 5 000 km

SkyDefender couvre l’intégralité du spectre des menaces : des micro-drones détectés à quelques kilomètres jusqu’aux missiles balistiques repérés à 5 000 km. Le système combine radars terrestres, capteurs infrarouges sur satellites géostationnaires et moyens de neutralisation. Son centre de commandement, piloté par intelligence artificielle via l’accélérateur cortAIx de Thales, détermine « en quelques secondes le meilleur moyen » de neutraliser la menace, selon Hervé Dammann, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes terrestres et aériens. Contrairement au Dôme de fer, SkyDefender revendique une souveraineté technologique totale vis-à-vis des technologies israéliennes et américaines.

À lire aussi Gabon : la France aurait bloqué une enquête sur des crimes contre l'humanité selon Marianne

Le Dôme de fer, la référence que l’Europe entend dépasser

Mis en service en 2011, le Dôme de fer israélien — développé par Rafael Advanced Defense Systems avec le soutien financier des États-Unis — affiche un taux d’interception supérieur à 90 % selon son fabricant, avec plus de 5 000 neutralisations documentées. Conçu pour intercepter roquettes et obus dans un rayon de 4 à 70 kilomètres, chaque intercepteur Tamir coûte entre 40 000 et 50 000 dollars. Le système a montré ses limites face aux vagues massives de drones iraniens, incapable de couvrir les menaces au-delà de sa portée courte.

Publicité

Un système éprouvé au combat, ouvert à l’OTAN

SkyDefender agrège des briques existantes déjà déployées en opérations, dont les missiles LMM utilisés en Ukraine. La plateforme de commandement SkyView Alliance est déjà opérationnelle au centre de défense antimissile balistique de l’OTAN à Ramstein, en Allemagne. L’Italie a lancé fin 2025 le Michelangelo Security Dome sur une architecture similaire. Hervé Dammann n’a pas exclu de proposer des composants de SkyDefender au projet Golden Dome américain, dont le déploiement est prévu pour 2029.