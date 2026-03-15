Taux de participation à la présidentielle: Les mouvements pro-Wadagni intensifient la mobilisation nationale

À moins d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, plusieurs centaines de mouvements réunis au sein de la plateforme de soutien au duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata multiplient les initiatives de mobilisation des électeurs à travers le Bénin. Le samedi 14 mars, de nouvelles rencontres ont été organisées simultanément dans plusieurs villes, notamment à Cotonou, Kandi, Natitingou, Glazoué, Lokossa et Pobè, avec pour objectif d’encourager une participation élevée au scrutin.

Ces activités s’inscrivent dans une campagne nationale lancée le 7 mars 2026 par près de 500 mouvements et associations regroupés au sein de la plateforme Soutien ROW. Des rassemblements publics avaient alors été organisés dans plusieurs localités du pays, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Akpro-Missérété, Aplahoué, Abomey, Parakou et Djougou, afin de sensibiliser les populations sur l’importance du vote.

Une mobilisation nationale pour la participation électorale

Les rencontres organisées dans différentes régions du pays réunissent militants, responsables associatifs, chefs traditionnels, jeunes et femmes autour d’un objectif commun : encourager la participation des électeurs au scrutin présidentiel. Selon les responsables de la plateforme, la stratégie consiste à renforcer les actions de proximité dans les quartiers et les villages. Les mouvements impliqués souhaitent atteindre un taux de participation d’au moins 70 % lors du vote du 12 avril.

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Dans plusieurs villes, les participants ont échangé sur les méthodes de sensibilisation à déployer afin de toucher l’ensemble des catégories sociales. L’accent est mis sur l’implication des relais communautaires et sur la multiplication des rencontres locales destinées à informer les citoyens sur l’échéance électorale.

À Cotonou, la plateforme renforce son dispositif dans la 16ᵉ circonscription

Dans la ville de Cotonou, l’une des rencontres s’est tenue à Gbegamey, dans la 16ᵉ circonscription électorale. La plateforme y a réuni responsables de mouvements, militants et relais communautaires afin d’organiser la prochaine phase de mobilisation sur le terrain.

Intervenant à l’ouverture de la séance, Aubin Adoukonou, co-facilitateur de la plateforme dans le département du Littoral, a invité les participants à renforcer les actions de sensibilisation auprès des populations. « À partir de ce jour, nous ouvrons les activités de sensibilisation pour convaincre toutes les couches, sans exception », a-t-il déclaré devant les représentants des différents mouvements.

Les responsables présents ont insisté sur la nécessité d’une organisation structurée permettant d’atteindre les électeurs dans chaque quartier. L’objectif affiché consiste à transformer la mobilisation militante en participation effective dans les urnes le jour du scrutin.

Femmes et jeunes appelés à s’impliquer davantage

La rencontre de Gbegamey a également été marquée par des interventions mettant en avant le rôle des différentes composantes de la société dans la mobilisation électorale. Des représentantes des mouvements féminins ont appelé les femmes à s’impliquer activement dans les actions de sensibilisation auprès de leurs familles et de leurs communautés. De leur côté, des représentants de la jeunesse ont insisté sur l’engagement de la nouvelle génération dans la vie démocratique du pays et sur sa participation aux initiatives de mobilisation.

Les échanges ont également porté sur l’organisation du dispositif de terrain dans la 16ᵉ circonscription électorale, avec la mise en place de relais chargés de coordonner les activités dans les quartiers. Comme à Cotonou, la même stratégie s’est déployée dans les différentes localités retenues pour le week-end.