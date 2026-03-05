Tensions mondiales : la Chine augmente discrètement son budget militaire de 7 % en 2026

L’Assemblée nationale populaire (ANP) chinoise a annoncé, lors de l’ouverture de sa session annuelle à Pékin le 5 mars 2026, une hausse du budget de la défense nationale de 7 % pour l’exercice en cours. Plusieurs foyers de conflits simultanés — au Moyen-Orient, en Europe et en mer de Chine méridionale — mobilisent l’attention des grandes puissances militaires occidentales au même moment.

Une progression stable depuis une décennie

Depuis 2016, le budget militaire chinois enregistre une croissance annuelle à un seul chiffre, dans une fourchette comprise entre 6,6 % et 7,2 % selon les années. En 2023, 2024 et 2025, l’ANP avait fixé ce taux à 7,2 %, soit un niveau systématiquement supérieur à l’objectif de croissance économique national, établi à environ 5 % pour les mêmes exercices. La dotation prévue pour 2026 poursuit cette même trajectoire d’augmentation régulière, portant les dépenses officielles à un niveau qui, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), demeure néanmoins en deçà de 2 % du PIB chinois — loin des ratios américain (3,5 ou russe plus de 5 %).

Ces chiffres officiels sont toutefois contestés par plusieurs gouvernements occidentaux. Le Pentagone estime que les dépenses militaires réelles de Pékin pourraient dépasser de 40 % ou plus les montants déclarés, en raison de postes budgétaires intégrés dans d’autres lignes de financement public, notamment la recherche et développement dans l’industrie d’armement. Cette opacité comptable alimente régulièrement les tensions diplomatiques avec Washington, Tokyo et Canberra.

Une annonce dans un calendrier géopolitique chargé

Le conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran depuis fin février 2026 mobilise des ressources militaires et diplomatiques américaines considérables. Les pays membres de l’OTAN accélèrent leur réarmement face au prolongement de la guerre en Ukraine, et Taïwan a franchi pour la première fois depuis 2009 le seuil de 3 % du PIB consacré à la défense dans son budget 2026, sous pression explicite de Washington. La hausse du budget militaire chinois suscite en comparaison peu de réactions publiques des chancelleries européennes, davantage tournées vers leur propre effort budgétaire.

«La Chine est une puissance politique et économique croissante qui a besoin de défendre ses intérêts», a déclaré un analyste cité par l’agence Swissinfo, ajoutant que Pékin «ne peut ralentir ses dépenses militaires» face à la montée des tensions sino-américaines autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

Les « Deux Sessions » fixent le cap 2026-2030

Au-delà du budget militaire, la session parlementaire en cours — connue sous le nom des « Deux Sessions » — doit adopter le plan quinquennal 2026-2030, document cadre définissant les orientations stratégiques de la Chine en matière d’économie, de technologie et de défense pour les cinq prochaines années. Les grandes lignes, arrêtées en octobre 2025 par le Comité central du Parti communiste chinois, prévoient un effort renforcé sur les hautes technologies à usage militaire et civil, dans une logique d’intégration des capacités industrielles et stratégiques nationales.

La session de l’ANP se poursuit jusqu’au 11 mars 2026. Le chiffre définitif du budget de la défense, ainsi que sa répartition entre les différentes branches de l’Armée populaire de libération, seront publiés à l’issue des travaux par le ministère des Finances.