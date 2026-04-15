Conflit en Iran : Trump dit avoir obtenu de Xi Jinping l'arrêt des livraisons d'armes chinoises

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi 15 avril avoir conclu un accord avec le président chinois Xi Jinping aux termes duquel Pékin s’engagerait à ne plus approvisionner Téhéran en armements. L’annonce a été faite via un message publié sur le réseau social Truth Social, au moment où la marine américaine maintient son blocus des ports iraniens dans le détroit d’Ormuz.

« La Chine a accepté de ne pas envoyer d’armes à l’Iran », a écrit Trump, ajoutant que Pékin serait « très heureux » de l’opération américaine visant à garantir la libre circulation dans le détroit. Trump a également annoncé une prochaine visite à Pékin, où Xi Jinping lui réserverait, selon ses propres mots, un accueil chaleureux.

Une affirmation non confirmée par Pékin

Le gouvernement chinois n’a pas corroboré l’existence d’un tel engagement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a démenti toute livraison d’armes chinoises à l’Iran, qualifiant ces accusations d’« entièrement inventées », sans évoquer un quelconque accord sur des livraisons futures. L’ambassade de Chine à Washington avait tenu des propos similaires dans les jours précédents.

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La déclaration de Trump intervient alors que des renseignements américains, rapportés par CNN, faisaient état de plans chinois pour fournir des systèmes de défense antiaérienne portables à l’Iran. En réponse, Trump avait menacé Pékin de tarifs douaniers supplémentaires de 50 % si ces livraisons venaient à se confirmer.

Un blocus et un sommet en toile de fond

Le blocus américain des ports iraniens, entré en vigueur lundi 13 avril à 10h00 heure de l’Est, fait suite à l’échec des négociations d’Islamabad, où la délégation américaine conduite par le vice-président JD Vance et la partie iranienne n’ont pu s’accorder ni sur l’ouverture du détroit d’Hormuz, ni sur le démantèlement du programme nucléaire iranien. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), le blocus cible uniquement les navires desservant les ports iraniens, sans entraver la navigation à destination d’autres pays.

Trump et Xi Jinping doivent se retrouver à Pékin les 14 et 15 mai prochains pour un sommet bilatéral, premier rendez-vous en face-à-face depuis la reprise des tensions commerciales entre les deux puissances.