Tentative d'assassinat de Trump : un agent des Gardiens de la révolution condamné à New York

Un jury fédéral de Brooklyn a reconnu coupable, vendredi 6 mars 2026, Asif Raza Merchant, ressortissant pakistanais de 48 ans, de meurtre par commanditaire et de tentative d’acte terroriste dépassant les frontières nationales. Le ministère américain de la Justice a confirmé que Merchant était un opératif formé des Gardiens de la révolution iraniens (IRGC), mandaté pour organiser l’assassinat de personnalités politiques américaines, dont Donald Trump. Il risque la prison à vie, sa peine devant être fixée à une date ultérieure.

Un complot démantelé par le FBI en juillet 2024

Merchant est arrivé aux États-Unis en avril 2024, a rencontré en juin des individus qu’il croyait être des tueurs à gages — en réalité des agents des forces de l’ordre en civil — avant d’être arrêté le 12 juillet 2024, alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire. Le déclencheur de son arrestation : il avait été filmé en train d’exposer son plan d’assassinat sur une serviette en papier à un interlocuteur qui s’est révélé être un informateur du FBI. Le 21 juin 2024, il avait versé 5 000 dollars en espèces à deux agents infiltrés à titre d’avance sur l’exécution des meurtres.

Selon le ministère de la Justice, les cibles potentielles incluaient Trump, l’ex-président Joe Biden et l’ambassadrice aux Nations unies Nikki Haley. Merchant aurait compris que Trump était la cible principale. La mission confiée par son handler au sein de l’IRGC, un certain Mehrdad Yousuf, comportait également le vol de documents, l’organisation de manifestations et le blanchiment d’argent. Le plan s’inscrivait dans une logique de représailles pour la mort du général Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 par une frappe américaine ordonnée par Trump.

Une défense rejetée en moins de deux heures

Au procès, Merchant a affirmé avoir agi sous la contrainte, craignant pour sa femme et son fils adoptif résidant en Iran. Il a soutenu n’avoir reçu l’ordre de viser personne en particulier, que son contact iranien avait simplement évoqué trois noms lors de discussions à Téhéran, et qu’il envoyait des rapports délibérément falsifiés à l’IRGC, dissimulés dans des livres acheminés via des intermédiaires. Le jury a délibéré moins de deux heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur l’ensemble des chefs d’accusation, après avoir entendu un informateur, deux agents du FBI infiltrés et le prévenu lui-même.

Le Procureur général des États-Unis Pamela Bondi a déclaré que Merchant avait posé le pied sur le sol américain avec l’intention de tuer Trump, ajoutant qu’il avait été accueilli par la réponse des forces de l’ordre américaines. Le directeur du FBI Kash Patel a pour sa part précisé qu’il ne s’agissait pas de la première tentative iranienne de nuire à des citoyens américains sur le territoire national. La date de prononcé de la peine n’a pas encore été fixée par le tribunal fédéral de Brooklyn.