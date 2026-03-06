Trump à Messi : « Mon fils est fan de toi et de Ronaldo »

Le président des États‑Unis, Donald Trump, a reçu Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami CF, à la Maison‑Blanche jeudi 5 mars 2026 pour célébrer le titre de champion de la Major League Soccer (MLS) 2025 remporté par son équipe. Au cours de son allocution dans la salle Est, Trump a adressé un message personnel au joueur argentin, évoquant notamment l’admiration de son fils Barron pour Messi… et pour Cristiano Ronaldo.

Le chef de l’exécutif a salué Messi devant l’équipe, les dirigeants du club et les médias présents, en le félicitant pour la conquête du trophée national et en se tournant vers lui pour une remarque qui a suscité des rires : « Bienvenue à la Maison Blanche, Lionel Messi. Mon fils [Barron] m’a dit : ‘Papa, sais‑tu qui sera là aujourd’hui ?’ Je lui ai dit : ‘Non, j’ai beaucoup de choses à faire’. Il m’a dit : ‘Messi’. Il est un grand fan de toi », a‑t‑il déclaré, avant d’ajouter : « Et aussi de Cristiano Ronaldo… C’est génial ».

Ce moment, relaté par plusieurs médias sportifs et généralistes, s’est déroulé au cœur d’une réception marquant une pratique bien établie : la visite des champions sportifs américains à la résidence présidentielle après une grande victoire. Messi, qui n’était jamais venu à la Maison‑Blanche auparavant, était accompagné de ses coéquipiers et des co‑propriétaires du club, Jorge Mas et Jose Mas.

Une rencontre sportive au cœur de la Maison‑Blanche

Les joueurs d’Inter Miami se sont présentés devant les caméras et les officiels dans la salle Est, où Trump a évoqué leur saison 2025, récompensée par la MLS Cup. Messi a offert au président un ballon signé et d’autres présents ont remis des maillots ou cadeaux commémoratifs lors de l’événement.

La réception s’est déroulée peu après que Trump ait abordé d’autres sujets d’actualité, notamment les opérations militaires américaines à l’étranger. Mais l’attention s’est vite recentrée sur le football lorsque le président a pris la parole pour célébrer Messi et son effectif.

Du dîner avec Ronaldo à cette première rencontre avec Messi

La mention de Cristiano Ronaldo au cours de cet échange n’est pas un hasard isolé . En novembre 2025, Cristiano Ronaldo a été invité à la Maison‑Blanche par Donald Trump dans le cadre d’un dîner officiel en l’honneur du prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, organisé par le président américain. Lors de cet événement protocolaire, Trump a présenté Ronaldo à son fils Barron et a souligné que celui‑ci était « un grand fan » du footballeur portugais, une rencontre qui avait été largement couverte par les médias sportifs internationaux.

Cette nouvelle référence à Ronaldo en parlant à Messi souligne la place que le football occupe dans certains cercles sportifs et politiques aux États‑Unis, où les grandes figures mondiales du jeu continuent d’être mises en avant lors de réceptions officielles à Washington.

« Mon fils est fan de toi et de Ronaldo », a déclaré Trump en s’adressant à Messi, une phrase qui montre la portée culturelle du football mondial dans un cadre officiel.

La Maison‑Blanche devrait accueillir prochainement d’autres personnalités sportives, dans la tradition américaine de recevoir les champions nationaux après leurs exploits.