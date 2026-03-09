Trump déclare la guerre en Iran "quasiment finie" — ce que disent vraiment les faits

Ce lundi 9 mars, le président américain Donald Trump a affirmé à CBS News que la guerre contre l’Iran était « quasiment terminée », au dixième jour d’un conflit qui embrase le Moyen-Orient.

Les capacités iraniennes dégradées, mais la riposte se poursuit

Les frappes conjointes américano-israéliennes ont lourdement endommagé l’arsenal iranien depuis le 28 février. Selon Franceinfo, l’Iran ne disposerait plus que de 20 % de son système de défense antiaérienne, 40 % de ses lanceurs de missiles balistiques et 50 % de ses missiles. Trump a fait valoir que Téhéran n’avait plus de marine, de communications ni de force aérienne. Mais ce même lundi, l’Iran a lancé de nouvelles salves de missiles et de drones contre Israël, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Une guerre d’usure que Téhéran revendique

L’Iran a adopté une stratégie fondée sur ses drones low-cost, produits en masse. Selon des experts militaires cités par la RTS, l’asymétrie économique penche en faveur de l’attaquant : intercepter un drone Shahed coûterait jusqu’à dix fois son prix de fabrication. L’Iran disposerait encore de stocks suffisants pour frapper plusieurs semaines. Le régime iranien s’est dit prêt à tenir « bien plus longtemps » que le calendrier de quatre à six semaines annoncé par la Maison-Blanche.

Un nouveau guide suprême installé, une conférence de presse attendue ce soir

Ali Khamenei, tué dès le premier jour des frappes le 28 février, a été remplacé en moins d’une semaine par son fils Mojtaba Khamenei, 56 ans, immédiatement soutenu par les Gardiens de la révolution. Trump a déclaré que ce dernier « ne durerait pas longtemps » sans son approbation. Selon Radio-Canada, les premières salves lancées sous le commandement du nouveau guide portaient l’inscription « sous ton commandement Seyyed Mojtaba », marquant l’allégeance formelle des forces iraniennes. Ce lundi soir, Donald Trump doit tenir sa première conférence de presse depuis le début du conflit — une échéance confirmée par Franceinfo — au cours de laquelle il devrait préciser les objectifs militaires et le calendrier de fin des opérations.