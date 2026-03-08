Iran : Trump change d'avis pour les troupes au sol et envisage une mission spéciale

Le président américain Donald Trump a laissé ouverte samedi 7 mars la possibilité d’envoyer des troupes au sol en Iran pour contrôler les stocks d’uranium enrichi du pays, revenant ainsi sur la stratégie initiale des frappes aériennes massives lancées neuf jours plus tôt. Interrogé à bord d’Air Force One, Trump a jugé cette opération envisageable à titre de déploiement futur, sans engagement immédiat.

« C’est quelque chose que nous pourrions faire plus tard. Mais pas maintenant« , a déclaré le président américain. « Peut-être qu’à un moment nous le ferons. Ce serait formidable. » Cette formulation conditionne l’envoi de soldats à une phase ultérieure de l’intervention, distincte des opérations en cours.

Les accumulations d’uranium au cœur de la justification militaire

L’administration Trump avait présenté l’offensive lancée le 28 février contre l’Iran comme une réponse à l’imminence d’une capacité nucléaire iranienne. Selon la Maison Blanche, Téhéran avait accumulé des stocks d’uranium hautement enrichi approchant les seuils critiques pour la fabrication d’une arme atomique. Cet argument avait fondé l’opération conjointe avec Israël, baptisée « Opération Lion rugissant » côté israélien et « Opération Fureur épique » du côté américain.

L’Agence internationale de l’énergie atomique avait confirmé en février que l’Iran dissimulait de l’uranium enrichi dans une installation souterraine échappée aux frappes antérieures. Les inspecteurs de l’AIEA ne sont plus présents en Iran depuis juin 2025, suite aux premières campagnes de bombardements. Cette absence rend délicate la vérification en temps réel des quantités d’uranium sous contrôle iranien.

Les défis d’une occupation au sol

L’hypothèse d’un contrôle terrestre des installations uranifères iraniens impliquerait un engagement militaire sans précédent sur le territoire iranien. Une telle opération présenterait des complexités logistiques majeures en raison de la géographie montagneuse de l’Iran et de son étendue, ainsi que de la capacité de réaction des forces iraniennes désorganisées mais toujours opérationnelles après les frappes aériennes.

Cette option contraste avec la stratégie de frappe à distance menée actuellement, dont les résultats en matière de destruction des capacités balistiques et militaires restent à évaluer. Le conflit en cours a déjà provoqué des dégâts massifs : plus de mille morts en Iran, des centaines de milliers de déplacés au Liban, et des perturbations majeures du commerce maritime au détroit Ormuz.

Trump n’a fourni aucun calendrier ni condition précise déclenchant un tel déploiement. Les prochaines étapes de la campagne américaine contre l’Iran demeurent à ce stade tributaires de l’évolution du conflit régional et de la viabilité politique d’une escalade majeure.