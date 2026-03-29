Un Français de 21 ans disparaît en Nouvelle-Zélande, une sandale retrouvée près d'un lac

Antoine Richard, 21 ans, originaire de Chavanay dans la Loire, a disparu dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars à Cromwell, ville du sud de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Le jeune homme, qui travaillait sur place, n’a plus donné signe de vie depuis qu’il a quitté un établissement du centre-ville en pleine nuit.

Vu pour la dernière fois à 23h45

Antoine Richard a été aperçu pour la dernière fois vers 23h45 au Victoria Arms Hotel, situé à l’angle d’Achil Street et de Melmore Terrace. Des images de vidéosurveillance, consultées par la police néo-zélandaise, le montrent traverser Melmore Terrace en direction du Lake Dunstan Trail peu après avoir quitté l’établissement. Il portait un short mi-long de couleur claire, un t-shirt noir et des sandales en caoutchouc gris clair. Une sandale correspondant à cette description a depuis été retrouvée sur les rives du lac Dunstan par les équipes de recherche.

Opération de grande envergure déployée à Cromwell

La police de Cromwell a lancé une opération mobilisant LandSAR, des équipes cynophiles, la Coastguard et des bénévoles. Les recherches couvrent la ville de Cromwell ainsi que les secteurs de Cairnmuir et de Bannockburn. « La police et la famille d’Antoine ont des inquiétudes pour sa sécurité et demandent à toute personne disposant d’informations de se manifester », a déclaré le détective Phill Hamlin, de la brigade criminelle de Cromwell.

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Les autorités appellent les résidents équipés de caméras de surveillance à enregistrer leurs systèmes via la plateforme Community Cam et à vérifier leurs enregistrements entre 23h45 le samedi 21 mars et 8h00 le dimanche 22 mars. La famille d’Antoine Richard, restée sans nouvelles depuis la disparition, a relayé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, repris notamment par le compte Rugby Amateur.

Cromwell est une ville d’environ 5 000 habitants située dans la région de Central Otago, à proximité du lac Dunstan, un réservoir artificiel formé par le barrage de Clyde sur le fleuve Clutha. Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la police néo-zélandaise via le numéro 105 ou en ligne, en mentionnant le numéro de dossier 260324/5771.