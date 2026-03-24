Un Nigérian condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une femme au Royaume-Uni

Le 24 mars 2026, la Leicester Crown Court a reconnu Chukwuemeka Michael Ahanonu, 24 ans, coupable du meurtre de Nila Patel, 56 ans, et l’a condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans et 6 mois. L’attaque avait eu lieu le soir du 24 juin 2025 sur Infirmary Road à Leicester, après qu’Ahanonu ait perdu le contrôle de sa voiture.

Une collision suivie d’une agression

Quelques minutes avant l’attaque, Ahanonu avait percuté sa voiture après avoir conduit de manière dangereuse et erratique dans le centre-ville de Leicester, franchissant des feux et déviant sur plusieurs voies, jusqu’à un arrêt de bus où se trouvaient des piétons. C’est à ce moment qu’il a agressé Mme Patel, qui revenait à pied de son trajet en bus.

Les agents de sécurité du Leicester Royal Infirmary, situé à proximité, ont rapidement maîtrisé Ahanonu avant l’arrivée de la police. Mme Patel a été transportée en urgence à l’hôpital avec une fracture du crâne et une lésion cérébrale, et elle est décédée deux jours plus tard, le 26 juin.

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Des charges supplémentaires

En plus du meurtre, Ahanonu a été reconnu coupable de conduite dangereuse, de possession de cannabis en vue de la revente et d’agression sur une policière qu’il a mordue lors de son arrestation. Les enquêteurs ont trouvé dans sa voiture des sacs de cannabis d’une valeur supérieure à 3 000 £ ainsi que trois iPhones. Les analyses ont confirmé qu’il était sous l’influence de drogues au moment des faits. La justice britannique a désormais rendu son verdict : Ahanonu a été condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 21 ans et 6 mois avant toute possibilité de libération.