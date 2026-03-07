Un octogénaire meurt deux ans après sa femme au même endroit dans un accident

Gerry Goldberg, 82 ans, est mort lundi matin dans une collision à l’intersection de l’avenue East Belleview et de la rue South Franklin, à la limite entre Cherry Hills Village et Greenwood Village, dans le Colorado. Sa femme, Andie Goldberg, 59 ans, avait été renversée et tuée au même croisement en mai 2024.

Selon la police locale, deux véhicules sont entrés en collision peu avant midi à ce carrefour, signalé depuis plusieurs années comme particulièrement accidentogène. Les secours ont retrouvé Gerry Goldberg mort sur les lieux. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’une enquête.

Un carrefour sans feu, une pétition sans suite

Après la mort de sa femme, percutée par un conducteur alors qu’elle effectuait son jogging matinal, Gerry Goldberg avait lancé une pétition auprès des autorités municipales pour obtenir l’installation d’un feu tricolore à cette intersection. Il souhaitait que celui-ci soit baptisé Andie’s Light. « Ça me donnerait une forme de clôture dans le deuil de ma femme. Qu’elle ne soit pas morte pour rien », avait-il déclaré à Denver7, la chaîne locale qui avait relayé son combat.

La demande s’était heurtée à l’opposition d’une partie des riverains, qui estimaient qu’un feu n’était pas nécessaire et augmenterait la circulation dans le quartier. Au moment de l’accident de lundi, aucun dispositif de signalisation supplémentaire n’avait été installé au croisement.

La ville promet une réévaluation d’urgence

La mort de Gerry Goldberg intervient alors que la question de la sécurité de cette intersection n’avait pas été tranchée. Selon Denver7, les autorités de Cherry Hills Village avaient annoncé, à la suite du décès de sa femme en 2024, qu’une étude de sécurité serait menée sur le site. Aucun calendrier précis n’avait été communiqué publiquement.

Depuis l’accident de lundi, la municipalité a indiqué qu’elle allait accélérer cette évaluation et examiner en urgence si les conditions actuelles justifient l’installation d’un feu de signalisation. Aucune décision formelle n’a encore été annoncée.