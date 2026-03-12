Une mère emprisonnée pour avoir faussement accusé 10 hommes de viol

À Bolton, en Angleterre, le tribunal de justice a rendu cette semaine un verdict très attendu. En effet, celui-ci a condamné une femme de 31 ans à quatre ans et demi de prison pour avoir inventé des accusations de viol visant dix hommes rencontrés sur des applications de rencontre, entre 2013 et 2019. Aucun d’entre eux n’a finalement été poursuivi par la justice.

Après chaque rencontre, la “victime” avait signalé des agressions sexuelles auprès des autorités. À chaque fois, des enquêtes ont été ouvertes. Chaque individu concerné a été interpellé puis placé en garde à vue afin d’être entendu. D’autres ont été placés sous enquête pendant plusieurs mois.

À lire aussi La footballeuse Ihotu John Rebecca kidnappée au Nigeria, une rançon demandée

Dix hommes accusés, finalement innocentés après des années d’enquête

Des enquêtes qui auront pris énormément de temps aux forces de l’ordre, en plus de mobiliser d’importantes ressources financières. On estime à 120 000 livres le coût de ces enquêtes pour les finances publiques britanniques. Après quelques années, certaines incohérences ont été soulignées et l’enquête s’est redirigée vers la plaignante.

Publicité

La justice a finalement retenu dix chefs d’accusation pour entrave au cours de la justice. Les hommes, un temps accusés, ont été entendus sur les conséquences de ces enquêtes, sur leur vie professionnelle et personnelle. Certains ont perdu leur emploi, quand d’autres ont dû couper les ponts avec les membres de leur famille. L’un d’eux a d’ailleurs révélé avoir été séparé de son enfant pendant toute la durée de la procédure.

Les forces de l’ordre rassurent mais invitent les victimes à déposer plainte

Les forces de l’ordre ont, de leur côté, expliqué avoir mené cette enquête avec le sérieux qui les caractérise. Elles ont par ailleurs rappelé que ce type d’affaires, en lien avec de fausses accusations suite à des rencontres sur les réseaux sociaux, restent assez rares. Cependant, hommes comme femmes, elles encouragent les victimes potentielles à toujours venir dénoncer les actes commis.