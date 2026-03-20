USA : le détenu Michael King exécuté après le meurtre et le viol d'une mère de famille

Aux États-Unis, Michael Lee King, 54 ans, est décédé le mardi 17 mars à 18h13 dans une prison d’État près de Starke en Floride. Celui-ci s’est vu administrer une injection létale composée de plusieurs substances. Il avait été condamné en 2008, dans le cadre d’une affaire de meurtre avec préméditation, enlèvement et viol.

La victime s’appelle Denise Amber Lee. À l’époque, la jeune femme étai tâgée de 21 ans. Elle s’était alors fait enlever après qu’il se soit introduit chez elle avant de la ligoter, avec ses deux enfants en bas âge. Elle a été retenue captive dans un véhicule avant d’être transportée vers une autre destination.

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Michael Lee King reconnu coupable de la mort d’une jeune femme de 21 ans

Elle avait, au cours de sa captivité, réussi à passer plusieurs appels téléphoniques au secours sans que jamais personne ne parvienne à la localiser. En outre, plusieurs témoins ont évoqué, auprès des forces de l’ordre, des cris provenant d’un véhicule. Mais l’intervention de la police a été retardée par d’énormes trous dans la raquette.

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Il aura fallu plusieurs heures pour que le véhicule soit à nouveau localisé et appréhendé. L’homme qui le conduisait, Michael Lee King sera immédiatement interpellé. Le corps de la victime sera retrouvé un peu plus tard, caché dans une zone isolée. L’affaire a profondément marqué l’opinion publique locale et conduit à une évolution de la législation.

Déjà la quatrième exécution de 2026 dans l’État de Floride, aux USA

Sur son lit de mort, le coupable a eu droit à de dernières paroles. Il ne s’est pas excusé auprès de la famille, présente. Le protocole traditionnel a ensuite été appliqué. Quelques minutes après l’injection, l’homme est finalement décédé. Il s’agit de la quatrième application de la peine de mort en Floride depuis le début de l’année 2026 et la septième aux États-Unis.