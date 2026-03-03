USA : que comprendre de la déclaration de Trump sur les armes de pointe en pleine guerre contre l'Iran ?

Quatre jours après le lancement de l’opération militaire conjointe américano-israélienne contre l’Iran, Donald Trump a publié lundi 3 mars sur son réseau Truth Social une déclaration inhabituelle sur l’état des stocks d’armements américains. En plein conflit, le président américain a reconnu que les armes de pointe n’avaient pas encore atteint le niveau qu’il juge nécessaire — tout en refusant de parler de pénurie.

Ce que Trump dit exactement

La déclaration du président américain est en trois temps. Il affirme d’abord que les stocks de munitions de catégorie moyenne et intermédiaire n’ont « jamais été aussi élevés », avec un approvisionnement qu’il qualifie de « pratiquement illimité ». Sur les armements les plus sophistiqués, il reconnaît disposer d’une « bonne réserve », mais admet ne pas être « encore là où nous voulons être ». Il précise enfin que des stocks supplémentaires sont entreposés dans des pays alliés, sans en nommer aucun. Ce n’est pas un aveu de pénurie. C’est un écart reconnu entre le niveau actuel et un objectif auto-fixé — nuance importante en temps de guerre.

À lire aussi Guerre en Iran : les USA annoncent désormais la mort de 6 soldats

Une attaque politique autant qu’un constat militaire

Trump impute cet écart à Joe Biden, accusé d’avoir livré massivement des armements de haute technologie à l’Ukraine sans les remplacer. La référence n’est pas anodine : en pointant son prédécesseur, Trump transforme une contrainte opérationnelle réelle en argument politique domestique, à destination de son électorat autant que du Congrès.

Publicité

« Les stocks de munitions des États-Unis, pour les armes de moyenne et moyenne qualité, n’ont jamais été aussi importants ni aussi performants. Comme on me l’a confirmé aujourd’hui, nous disposons de réserves quasi illimitées de ces armes. On pourrait mener des guerres « indéfiniment », et avec succès, en utilisant uniquement ces munitions (qui sont supérieures aux meilleures armes des autres pays !). Pour les armes de très haute qualité, nos stocks sont corrects, mais nous ne sommes pas encore au niveau souhaité. Une quantité considérable d’armements de pointe est stockée pour nous dans des pays périphériques. Joe Biden, le « Dormeur », a passé tout son temps et l’argent de notre pays à tout donner à Zelensky, le « Barnum » ukrainien – des centaines de milliards de dollars ! – et, alors qu’il offrait gratuitement une grande partie de ces armes de très haute qualité, il ne s’est pas donné la peine de les remplacer. Heureusement, j’ai reconstruit l’armée dès mon premier mandat et je continue sur cette voie. Les États-Unis sont bien approvisionnés et prêts à remporter une victoire éclatante ! Merci de votre attention », Président Donald J. Trump sur Truth social.

Les livraisons américaines à l’Ukraine sous l’administration Biden ont effectivement pesé sur certaines filières de production. Le cycle de fabrication d’un missile Tomahawk atteint environ deux ans, et l’industrie de défense américaine peine structurellement à reconstituer les stocks consommés en période de conflit intensif.

Une déclaration inhabituelle en temps de guerre

Ce qui interpelle davantage que le contenu, c’est le moment choisi. Reconnaître publiquement la moindre limite de son arsenal alors que les forces américaines bombardent l’Iran et que Téhéran riposte contre les bases du Golfe est un geste rare pour un chef de l’Etat en temps de guerre. Cela peut être lu comme une pression assumée sur l’industrie de défense, un signal au Congrès pour débloquer des crédits d’urgence, ou une tentative de gérer l’opinion publique avant une escalade prolongée.

Le contexte est celui d’un conflit déclenché le 28 février par l’opération « Epic Fury », qui a coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei et à plusieurs membres de sa famille. L’Iran a riposté par des frappes de missiles et de drones contre le Qatar, le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn, où une base aérienne américaine a été visée mardi par les Gardiens de la Révolution.