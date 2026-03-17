USA : un message d'Obama relance les spéculations sur une candidature de 2028

La Fondation Obama a publié le 15 mars 2026 sur le réseau social X une courte vidéo mettant en scène l’ancien président américain Barack Obama, déclenchant une vague de spéculations sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2028. La publication a été visionnée plus de 1,2 million de fois en quelques heures.

Dans la vidéo, Obama apparaît constamment distrait par son téléphone avant de déclarer qu’il aurait « des affaires inachevées ». La séquence se termine par la mention « À suivre », sans autre précision de la Fondation sur la nature de l’annonce à venir. La légende de la publication — « Des idées, les amis ? » — a suffi à embraser les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont immédiatement évoqué un retour politique de l’ancien locataire de la Maison-Blanche.

Un obstacle constitutionnel insurmontable

La spéculation se heurte pourtant à un verrou juridique sans équivoque. Le 22e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1951, interdit à toute personne d’être élue à la présidence plus de deux fois, que les mandats aient été consécutifs ou non. Barack Obama ayant exercé deux mandats entre 2009 et 2017, toute candidature de sa part est constitutionnellement exclue, quelle que soit l’échéance. La vidéo de la Fondation Obama serait davantage liée à l’ouverture prochaine du Centre présidentiel Obama à Chicago, projet porté par la Fondation depuis plusieurs années, qu’à une quelconque démarche électorale.

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Trump et le précédent du 3e mandat

Cette séquence intervient alors que le président américain en exercice, Donald Trump, a lui-même alimenté à plusieurs reprises depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025 des spéculations sur un éventuel troisième mandat. Dans une interview accordée à NBC, Trump avait assuré ne pas « plaisanter » lorsqu’il évoquait cette hypothèse. Parmi les scénarios évoqués figurait notamment celui où le vice-président J.D. Vance remporterait la présidentielle de 2028, avant de céder le pouvoir à Trump — une voie que la Constitution ferme également, le 12e amendement imposant les mêmes conditions d’éligibilité à la vice-présidence qu’à la présidence.

Une proposition de révision constitutionnelle visant à porter le nombre de mandats autorisés de deux à trois a bien été déposée par un élu républicain du Tennessee, mais une telle modification exige une majorité des deux tiers au Congrès et la ratification des trois quarts des États, un seuil que le camp républicain est loin d’atteindre. La Fondation Obama n’a pas communiqué de date précise pour la suite annoncée dans la vidéo. L’inauguration du Centre présidentiel Obama à Chicago, dont l’ouverture est attendue en 2025, pourrait constituer l’objet de cette annonce.