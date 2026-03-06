Walid Regragui : Achraf Hakimi lui rend un vibrant hommage à l'annonce de son départ

Le sélectionneur marocain Walid Regragui a annoncé son départ de la sélection marocaine, jeudi 5 mars au soir. « Je quitte mes fonctions avec loyauté, gratitude et certitude d’avoir servi mon pays » a-t-il notamment déclaré à l’occasion d’une cérémonie hommage, retransmise en direct à la télévision.

À quelques mois seulement de la Coupe du monde de football, la sélection marocaine vient d’apprendre une mauvaise nouvelle. Walid Regragui, le coach qui a emmené les Lions de l’Atlas en demi-finale du dernier mondial et en finale de la CAN 2025, malheureusement perdue face au Sénégal lors d’un match à haute tension, a décidé de quitter ses fonctions.

Regragui annonce son départ de la sélection marocaine

Arrivé avec l’objectif de relancer une sélection qui se cherchait, Walid Regragui s’est rapidement imposé comme une figure centrale du football marocain. Sous sa direction, l’équipe a renforcé sa cohésion et son identité de jeu. Il a également réussi, au cours de son mandat, à attirer de nombreux joueurs, notamment des bi-nationaux.

Peu après l’annonce de ce départ, plusieurs joueurs ont tenu à manifester leur soutien à l’encontre de celui qui aura su les mener à des niveaux jamais atteints. Achraf Hakimi, défenseur du PSG, a notamment pris la parole sur Instagram, dévoilant un long message de remerciement à l’encontre de son coach, qu’il a qualifié de véritable “légende”.

La fédération marocaine annonce le successeur de Walid Regragui

C’est Mohamed Ouahbi, coach des U20, qui prendra la suite de Walid Regragui. Cet été, les Lions de l’Atlas embarquent en direction des États-Unis, du Canada et du Mexique avec l’ambition de faire au moins aussi bien que lors du précédent mondial (demi-finale). Il faudra toutefois se défaire du Brésil notamment, principal adversaire des Lions lors de la phase de groupe. Le nouveau sélectionneur aura donc quelques mois seulement pour préparer au mieux son équipe.