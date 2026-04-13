Actionnaire d'Almería, Cristiano Ronaldo cible déjà sa première recrue au Real Madrid

Devenu actionnaire de l’UD Almería à hauteur de 25 % en février 2026, Cristiano Ronaldo aurait déjà identifié son premier renfort pour le club andalou. Selon le site spécialisé espagnol Fichajes, le Portugais souhaiterait recruter César Palacios, milieu offensif du Real Madrid Castilla, pour la saison prochaine.

Âgé de 21 ans et formé à la Fábrica — l’académie du Real Madrid —, Palacios réalise un exercice remarqué en réserve madrilène : 13 buts et 3 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques inhabituelles pour un milieu de son profil. Ronaldo estimerait que ce profil créateur correspondrait aux besoins offensifs d’Almería, actuellement troisième de LaLiga Hypermotion, la deuxième division espagnole.

Le Real Madrid ouvert à un départ temporaire

Du côté de Valdebebas, le club merengue ne fermerait pas la porte à un départ de Palacios, selon Fichajes. Un prêt assorti d’une option d’achat constituerait la formule privilégiée, un montage déjà utilisé par le Real Madrid pour d’autres éléments issus de son centre de formation, à l’image de Nico Paz ou Jacobo Ramón. Aucune décision définitive n’aurait toutefois été arrêtée à ce stade.

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L’intérêt d’Almería pour Palacios reposerait sur une logique de recrutement orientée vers la jeunesse et la progression, cohérente avec le projet annoncé lors de l’entrée de Ronaldo au capital. En acquérant sa participation via CR7 Sports Investments, filiale de CR7 S.A., le joueur d’Al-Nassr avait indiqué vouloir « contribuer au football au-delà du terrain »et accompagner le club dans « une nouvelle phase de croissance ».

Une promotion comme toile de fond

Le calendrier sportif donne à cette piste une résonance particulière. Almería dispute actuellement les dernières semaines de la saison régulière de LaLiga Hypermotion, avec l’objectif d’une remontée en première division. Les deux premiers clubs sont promus directement, tandis que les équipes classées de la troisième à la sixième place disputent des barrages. Une éventuelle montée en LaLiga changerait substantiellement le cadre dans lequel se négocierait l’arrivée de Palacios, et renforcerait la crédibilité sportive du dossier aux yeux du Real Madrid.