Affaire Maabio : un Ivoirien arrêté pour avoir soutenu la violence contre elle

Un homme a été interpellé le jeudi 9 avril puis conduit à Abidjan après avoir publié sur Facebook un message dans lequel il approuvait la violence conjugale. Selon la police ivoirienne, qui a communiqué l’information sur sa page Facebook le 13 avril, l’individu a été localisé à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Son message est intervenu peu après le témoignage en direct de la tiktokeuse Yelenn Kouamé, dite Maabio, qui avait dénoncé les violences subies dans son ancienne relation.

Mobilisation administrative et recherche

À la suite de sa publication, dans laquelle il affirmait qu’il trouvait « logique » de frapper une femme, le Ministère en charge de la Femme a réagi sans délai. L’auteur a été convoqué pour s’expliquer, mais n’a pas donné suite à la convocation. Face à ce refus, les autorités ont engagé des recherches avec l’appui de la Police de Lutte Contre la Cybercriminalité. L’homme, identifié par les initiales W. B., a finalement été retrouvé, interpellé puis transféré à Abidjan pour la suite de la procédure judiciaire.

Procédure et dénonciation

W B. comparaît devant le Procureur pour répondre de ses écrits. La ministre Nassénéba Touré a souligné que « de tels propos ne sauraient être tolérés » et a mis en garde « toute personne qui s’aventurerait dans des discours ou comportements portant atteinte à la dignité des femmes ». Elle a précisé que ces agissements entraîneront des poursuites judiciaires. Le dossier de W B. est désormais entre les mains de la justice, dont la suite des investigations déterminera les charges exactes retenues et les éventuelles poursuites.