Côte d'Ivoire : après l'affaire Maabio, la tiktokeuse Dame Gnaoré épinglée pour usage du téléphone au volant

La Côte d’Ivoire enregistre un nouveau cas d’incivisme routier impliquant une personnalité des réseaux sociaux. Après la tiktokeuse Maabio déférée en février 2026 devant le procureur de la République, c’est au tour de Dame Gnaoré de se retrouver dans le viseur des autorités. La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) l’a convoquée suite à la diffusion de vidéos la montrant au volant, téléphone en main.

La tiktokeuse ivoirienne Dame Gnaoré a été convoquée par la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos la montrant au volant avec son téléphone en main. Police Secours a confirmé la convocation sur sa page Facebook. Les images montreraient également l’absence de port de la ceinture de sécurité, un point que la DGTTC devra établir formellement lors de son audition.

Une convocation qui intervient après un précédent retentissant

Le cas de Dame Gnaoré survient quelques semaines après l’affaire Maabio, du vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, tiktokeuse suivie par plus d’un million d’abonnés. En février 2026, une vidéo la montrant au volant, téléphone à la main, avait circulé massivement. Convoquée par la DGTTC, elle avait été entendue et l’audition avait révélé qu’elle ne détenait pas de permis de conduire. Le 13 février 2026, le parquet avait été saisi : Maabio avait été déférée devant le procureur de la République pour conduite sans permis, usage du téléphone au volant et mise en danger de la vie d’autrui.

Les infractions encourues et leur cadre légal

En Côte d’Ivoire, l’usage du téléphone tenu en main au volant est sanctionné par le code de la route en vigueur, au même titre que le défaut de port de ceinture de sécurité. Ces deux infractions exposent leurs auteurs à des amendes et, selon les circonstances, à des poursuites pénales pour mise en danger d’autrui. La DGTTC est l’autorité compétente pour constater ces infractions, procéder aux auditions et, le cas échéant, transmettre le dossier au parquet. L’issue de la convocation de Dame Gnaoré n’a pas encore été rendue publique. La DGTTC n’a pas communiqué sur les suites administratives ou judiciaires envisagées à ce stade.