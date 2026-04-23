Algérie: Hollande se confie sur une allusion de Poutine à la guerre française

Alors qu’il est pressenti pour se lancer dans la course à la présidentielle en 2027, l’ancien président François Hollande écume les plateaux de télévision et autres émissions. Ce 22 avril, il a participé à un podcast présenté par Agathe Lambret. Au cours de cet échange, il est revenu sur la façon qu’ont certains présidents, dont Vladimir Poutine, de traiter leurs interlocuteurs, se remémorant notamment une critique émise par celui-ci à l’encontre des Français et de la guerre d’Algérie.

Dans cet entretien, François Hollande explique que le Maître du Kremlin peut alterner le chaud et le froid, en mettant les gens à l’aise ou en leur mettant énormément de pression. L’ancien président s’est alors rappelé d’un souvenir de sa visite au Kremlin au cours de laquelle le soutien russe la Syrie de Bachar al assad avait été évoqué.

Vladimir Poutine tacle François Hollande sur la guerre d’Algérie

Une discussion qui aurait alors « indisposé » le président russe. François Hollande semble même percevoir une sorte d’énervement intérieur suite à l’évocation de ce rapport entre Moscou et Damas… au point que Vladimir Poutine « explose« , lançant au président français « Ça ne vous a pas suffi, la guerre d’Algérie » ?

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Une critique mal comprise par François Hollande, qui estimait alors que cette comparaison était inappropriée et qu’elle n’avait pas non plus lieu d’être. Il a alors avoué que cette sortie était tellement surprenante, inattendue voire « énorme » (dans le sens, énormité) qu’il a eu besoin de quelques secondes pour assimiler.

Donald Trump, fait du même bois ?

Une pratique qu’il assure désormais être “courante”. Il accuse notamment le président Trump de faire plus ou moins la même chose, à savoir essayer de sidérer ses interlocuteurs en racontant tout et n’importe quoi. La solution, selon lui, pour contrecarrer les plans de ces personnalités difficiles ? Leur expliquer et leur faire comprendre qu’ils ont plus à perdre que ce qu’ils ne peuvent le croire.