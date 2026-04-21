Algérie : plus de 500 000 €, de l'or et des véhicules saisis dans une affaire de blanchiment

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé que la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) de Batna a mis fin à l’activité d’un réseau impliqué dans le blanchiment d’argent. L’opération, menée la semaine dernière, a été rendue publique dans un communiqué diffusé mardi 21 avril 2026 sur la page Facebook officielle de la DGSN. Trois individus ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête.

Des saisies substantielles

L’opération menée par les forces de sécurité a permis la saisie d’un important patrimoine. Les autorités ont récupéré plus de 500 000 euros, ainsi que des fonds en dinars algériens estimés à environ 1,622 milliard de centimes. Parmi les biens confisqués figurent aussi 3 kg d’or, près de 8 kg d’argent et 14 véhicules de différentes marques et catégories. Les enquêteurs ont également mis la main sur trois armes à feu avec leurs munitions, ainsi que sur du matériel électronique et plusieurs téléphones portables. Au total, la valeur des biens saisis est évaluée à plus de 31 milliards de centimes.

Fonctionnement du réseau

L’enquête a montré que ce réseau se servait du commerce de devises étrangères comme façade pour générer des revenus illicites. Les sommes obtenues étaient ensuite réinvesties dans l’achat de biens immobiliers ainsi que dans la revente de véhicules haut de gamme, importés ou assemblés localement. Les services de sécurité ont également identifié la détention de matériel sensible lié aux activités de cette organisation criminelle.

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Suites judiciaires

Les trois individus arrêtés ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de Batna. Une procédure judiciaire a été ouverte afin de déterminer l’ensemble des responsabilités dans cette affaire. Selon la DGSN, les investigations se poursuivent encore, et pourraient conduire à d’autres interpellations ou à l’identification de nouvelles ramifications du réseau.