Après les stades, Kylian Mbappé s'invite chez les plus jeunes avec LEGO

C’est officiel. Kylian Mbappé devient l’une des figures principales de la marque LEGO. Le 8 avril 2026, le groupe a annoncé qu’un set à l’effigie de l’attaquant français allait être disponible et ce, dès le 1er mai 2026. Ce set sera vendu au prix de 29,99 euros. Une information dévoilée par la marque elle-même.

Ce set comprend 490 pièces et une figurine du joueur en tenue de l’équipe de France. Il a été imaginé comme un “objet” de collection, qui devrait ravir les passionnés de football. La figurine principale représente le champion du monde, balle au pied, affublé de son numéro dix.

Kylian Mbappé devient un LEGO, comme d’autres joueurs

Un produit qui devrait plaire aux amoureux de la marque historique, de football ou collectionneur en quête d’une pièce rare. D’autres joueurs sont également concernés par cette nouvelle. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Vinícius Júnior auront droit à leur petite figurine LEGO dont les éditions peuvent d’ailleurs atteindre 79,99 euros.

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Plus incroyable encore, une version dédiée à Lionel Messi est affichée à 179,99 euros, tout comme une reproduction du trophée officiel de la FIFA composée de 2842 pièces. Il sera également possible de s’offrir un ballon de football, proche de la taille réelle (mais en LEGO), pour la modique somme de 119,99 euros.

Une initiative qui intervient juste avant le début de la Coupe du Monde

À quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 (qui a lieu aux États-Unis, au Mexique ainsi qu’au Canada, à partir du 11 juin 2026) cette initiative pourrait donner des idées à certains investisseurs. En cas de victoire finale de l’une des stars citées ci-dessus, ces figurines pourraient gagner en valeur… même si, encore une fois, l’objectif avec ces figurines n’est pas vraiment de spéculer, mais plutôt de se faire plaisir avec une pièce rare.