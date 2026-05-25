Mbappé-Arbeloa : comment une accolade et un message ont enterré des mois de rumeurs

Samedi 24 mai 2026, à l’issue de la dernière journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé face à l’Athletic Bilbao (4-2) au Santiago Bernabéu. La soirée, marquée par les départs officiels de Dani Carvajal, David Alaba et de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, a été conclue le lendemain par un échange public entre ce dernier et Kylian Mbappé qui a mis fin à plusieurs semaines de friction entre les deux hommes.

Un but et une accolade pour tourner la page

Sur le terrain, Mbappé a trouvé le chemin des filets, consolidant au passage son titre de Pichichi avec 24 buts en Liga — 41 toutes compétitions confondues — pour sa première saison sous les couleurs merengues. Sa célébration avec Arbeloa, captée par les caméras, avait déjà suffi à alimenter les commentaires, tant la relation entre l’attaquant français et son entraîneur avait été tendue au cours des semaines précédentes.

La rupture s’était cristallisée mi-mai, après le match contre le Real Oviedo. Mbappé avait alors déclaré publiquement qu’il se considérait « quatrième choix en attaque » derrière Mastantuono, Garcia et Vinicius — une sortie perçue comme une mise en cause directe des choix tactiques d’Arbeloa. Le journaliste Juanma Castaño, sur l’antenne d’El Partidazo de COPE, avait estimé qu’Arbeloa avait sciemment retardé l’entrée en jeu du Français pour le protéger d’une réaction hostile du Bernabéu.

Des adieux qui referment la parenthèse

Le lendemain du match, Mbappé a publié un message sur ses réseaux sociaux saluant les trois partants : « Une dernière victoire avec beaucoup d’émotion pour clôturer cette saison. Merci pour tout et bonne chance dans votre nouvelle aventure. » Arbeloa, dont la réponse a été relayée par le journaliste Fabrizio Romano, a répondu directement au Français : « Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur aussi extraordinaire. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais les gens forts, si. »

Arbeloa avait pris les rênes du club le 12 janvier 2026, en remplacement de Xabi Alonso, au terme d’une saison sans trophée pour le Real Madrid — éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions et deuxième de Liga derrière le FC Barcelone.

Mbappé prépare désormais la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, dont le coup d’envoi est fixé au 16 juin.