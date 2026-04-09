Lors d’une réunion de la commission intergouvernementale russe sur les menaces à la sécurité biologique, le 9 avril 2026, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, a accusé l’OTAN et particulièrement les États-Unis de violer la Convention sur les armes biologiques et toxiques par le biais d’un réseau de laboratoires médicaux dispersés dans le monde entier. Selon le responsable russe, cette infrastructure s’étendrait sur plus de 300 installations en Asie, en Afrique et en Europe, opérant sous le couvert d’une opacité totale.

Un réseau soupçonné de manquements graves

Medvedev maintient que ces centres collectent des matériaux biologiques, analysent la propagation de virus et maladies dangereuses, et exploitent l’intelligence artificielle et la biologie synthétique pour accélérer le développement d’agents pathogènes. « Leur travail a été totalement non transparent, en violation même de la Convention sur les armes biologiques et toxiques », a déclaré le responsable du Kremlin.

Le responsable russe affirme que cette activité biologique s’étend depuis plus de trois décennies et constituerait une infraction aux normes internationales régissant les armes de destruction massive. Il ajoute que le déploiement de ce maillage répond à une stratégie délibérée de la part de l’Occident collectif.

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Les obligations limitées de la Convention internationale

La BTWC, adoptée en 1972 et entrée en vigueur en 1975, interdit strictement aux États signataires de développer, produire, stocker ou acquérir des agents biologiques destinés à des usages offensifs. La Convention compte actuellement 189 États parties engagés par ces obligations.

Or, la BTWC ne dispose d’aucun mécanisme de vérification international contraignant. Les États doivent respecter les interdictions en toute bonne foi, sans surveillance externe systématique. Les seuls échanges d’informations consistent en déclarations volontaires annuelles sur les activités biologique civiles menées sur leurs territoires respectifs. Cette absence de contrôle formel a longtemps posé question aux observateurs du désarmement international.

Des allégations sans confirmation externe

Medvedev n’avance pas de preuves documentées pour étayer ses accusations. Les puissances nucléaires restent divisées sur les mécanismes permettant de résoudre de telles disputes par des vérifications techniques ou des inspections formelles. Les États-Unis et l’OTAN n’ont pas encore répondu aux allégations formulées par Dmitri Medvedev.