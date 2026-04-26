Attaques au Mali : une ambassade française répond aux accusations de complicité terroriste sur X

L’ambassade de France en Afrique du Sud, au Lesotho et au Malawi a publié ce dimanche 26 avril 2026 un message sur le réseau social X en réponse à un internaute qui accusait Paris de soutenir les groupes terroristes ayant attaqué le Mali la veille.

La représentation diplomatique française rappelle que la France « a combattu pendant près d’une décennie des groupes terroristes au Mali, perdu 58 hommes et femmes et dépensé d’immenses ressources pour soutenir le gouvernement malien avant de se retirer à la demande de Bamako ». Elle conclut en invitant son interlocuteur à cesser ses accusations.

Ce message intervient au lendemain d’attaques coordonnées sans précédent lancées le 25 avril par le Front de libération de l’Azawad (FLA) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, contre plusieurs positions militaires à Bamako, Kati, Gao, Kidal et Sévaré. Les Forces armées maliennes (FAMa) ont affirmé avoir repris le contrôle de la situation, sans que ce bilan ait pu être vérifié de manière indépendante.

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