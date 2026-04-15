Avec ses robots tueurs, l'Ukraine franchit un cap que le monde redoutait

Le lundi 13 avril 2026, le président ukrainien Volodymyr Zélensky a annoncé qu’une position russe avait été capturée sans le déploiement d’un seul soldat, uniquement par des véhicules terrestres sans pilote et des drones de combat. L’opération, réalisée à une date et sur un lieu non précisés par Kiev, marque une première dans l’histoire du conflit.

L’annonce a été faite lors de la journée annuelle des fabricants d’armes ukrainiens, devant les industriels du secteur de la défense. « Pour la première fois dans l’histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote — systèmes terrestres et drones », a déclaré Zélensky, ajoutant que les soldats russes s’étaient rendus sans qu’aucune infanterie ukrainienne ne soit engagée.

Une flotte de robots coordonnés, pas un seul système

L’opération a mobilisé plusieurs types de robots terrestres armés, tous produits sur le sol ukrainien : le Ratel, une mine mobile antichar, le TerMIT, un engin chenillé polyvalent armé et utilisé aussi pour l’évacuation de blessés, ainsi que les plateformes Rys, Zmiy, Ardal, Protector et Volia. Leur déploiement suit une logique de combat en séquence : drones de reconnaissance en amont, frappes de suppression par robots kamikazes, puis avance de véhicules armés de mitrailleuses lourdes vers les tranchées. Certains robots sont équipés de haut-parleurs pour sommer les soldats ennemis de se rendre.

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Selon l’état-major ukrainien, ces systèmes ont réalisé 9 000 missions en mars 2026, soit 50 % de plus que le mois précédent. Le nombre d’unités militaires les intégrant est passé de 67 fin 2025 à 167 au printemps 2026.

Un précédent qui dépasse le champ de bataille ukrainien

Des analystes militaires, dont l’ancien officier du Service de sécurité ukrainien (SBU) Ivan Stupak, relativisent la portée tactique immédiate, estimant qu’il s’agissait probablement d’une position secondaire de faible envergure. La portée symbolique et doctrinale est en revanche unanimement soulignée : c’est la première fois qu’une prise de terrain — acte qui a toujours exigé une présence humaine physique — est accomplie intégralement par des machines.

Le débat sur les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA), porté depuis des années par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et plusieurs États membres de l’ONU sans aboutir à un cadre juridique contraignant, se trouve rattrapé par les faits. Un conseiller de Zélensky, Oleksandr Kamychine, estimait en mars 2026 que les véhicules terrestres sans pilote pourraient remplacer jusqu’à 30 % de l’infanterie de première ligne « dès maintenant », et jusqu’à 80 % « à terme ».

L’Ukraine prévoit que d’ici la fin 2026, entre 20 et 30 % des positions actuellement tenues par des soldats seront assurées par des systèmes robotisés.