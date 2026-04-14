Bénin : 3 ans de prison pour une escroquerie de 1,5 million FCFA à Abomey-Calavi

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, vendredi 10 avril 2026, un ancien employé de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour des faits d’escroquerie. Le prévenu écope d’une peine de 36 mois d’emprisonnement, dont 24 mois fermes, assortie d’une amende et de dommages et intérêts au profit de la victime.

Le jugement rendu par le tribunal d’Abomey-Calavi prévoit également une amende de 100 000 francs CFA. Le condamné devra verser 1 400 000 francs CFA à la partie civile au titre des dommages et intérêts. La décision intervient à l’issue d’une procédure engagée par le ministère public dans un dossier portant sur des transactions frauduleuses impliquant des services de transfert d’argent mobile.

Lors de l’audience, le parquet avait requis une peine de 36 mois de prison ferme à l’encontre du prévenu. Le tribunal a retenu une peine partiellement assortie de sursis, maintenant 24 mois d’incarcération effective.

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Des faits remontant à novembre 2025

Selon les éléments exposés à l’audience, les faits se sont déroulés en novembre 2025 dans l’arrondissement de Glo, commune d’Abomey-Calavi. Le mis en cause s’était rapproché d’un gérant de point de transfert d’argent mobile, avec lequel il entretenait des relations de connaissance.

Après une première opération de dépôt de 90 000 francs CFA sur une carte SIM Celtis, l’ancien employé a sollicité une transaction d’un montant plus élevé, estimé à 1 500 000 francs CFA, à effectuer via le réseau MTN. Le gérant, ne disposant pas de la totalité de la somme, a mobilisé des ressources auprès d’autres opérateurs pour honorer la demande.

Une fois les fonds transférés, l’opération censée permettre un retour de liquidités n’a pas abouti. Les montants avancés n’ont pas été récupérés, exposant le gérant à des poursuites de la part de ses partenaires. Il a ensuite engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation.

Procédure judiciaire et détention

Dans le cadre de l’enquête, les deux protagonistes avaient été interpellés puis présentés au procureur de la République. Placés en détention provisoire, ils ont connu des trajectoires distinctes au cours de la procédure. Le gérant du point de transfert a été remis en liberté après avoir remboursé ses partenaires, avant de se constituer partie civile.

Le prévenu, resté en détention depuis novembre 2025, a comparu devant le tribunal qui a retenu les faits d’escroquerie. Il n’avait versé que 100 000 francs CFA à la victime avant le jugement, sur une créance initialement estimée à 1 500 000 francs CFA.

La juridiction a ainsi fixé le montant des réparations à 1 400 000 francs CFA, correspondant au solde restant dû. Le condamné devra purger le reliquat de sa peine conformément à la décision rendue. Le jugement devient exécutoire, sauf exercice des voies de recours prévues par la loi.