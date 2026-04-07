Bénin : À Ouidah, Patrice Talon interpelle ses soutiens sur son bilan

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a participé le lundi 6 avril 2026 au Ouidah Blue Festival à Ouidah, en marge des célébrations pascales. Cette apparition publique coïncide avec le dixième anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Présent dans une ambiance festive et entouré d’une foule compacte, le chef de l’État s’est exprimé brièvement devant ses soutiens venus nombreux. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un président détendu, au contact direct de la population.

Une prise de parole centrée sur le bilan

Face aux participants du festival, Patrice Talon a pris la parole pour remercier les citoyens pour la confiance accordée au cours de ses deux mandats. Dans un échange direct avec la foule, il a interrogé ses soutiens en langue fongbé sur la perception de son action.

« Je vous avais promis que je ne vous honnirai pas. Vous ai-je honni ? », a-t-il lancé, provoquant une réponse immédiate de la foule. Les participants ont répondu « Non », avant que le chef de l’État ne poursuive : « Est-ce que je vous ai fait un peu honneur ? ». À cette question, les soutiens ont répondu par l’affirmative. La séquence s’est conclue par une courte formule du président, suivie de slogans scandés par les participants, dont « Prégo, prégo », repris en chœur dans l’assistance.

Publicité

Une présence dans un cadre festif et symbolique

La participation du chef de l’État au Ouidah Blue Festival s’inscrit dans le cadre des festivités organisées à Ouidah durant le week-end pascal. Cet événement culturel rassemble chaque année des populations autour d’activités artistiques et de moments de partage. La date du 6 avril revêt une portée particulière. Elle correspond à l’anniversaire de l’investiture de Patrice Talon en 2016. Réélu en 2021, il achève en 2026 son second mandat, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels.

Fin de mandat et calendrier institutionnel

La présence du président à cet événement intervient à quelques mois de la fin officielle de son mandat. Selon le calendrier institutionnel, l’élection présidentielle est prévue en avril 2026 pour désigner son successeur. La Constitution du Bénin, révisée en 2025, maintient la limitation à deux mandats présidentiels. Patrice Talon ne peut donc pas se représenter à cette échéance. À Ouidah, cette sortie publique marque l’une des dernières apparitions du chef de l’État dans un cadre festif avant la transition politique attendue dans les prochaines semaines.