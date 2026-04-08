Bénin : Chabi Yayi et plusieurs ex-ténors LD aux côtés de Wadagni à Lokossa

Le candidat à l’élection présidentielle au Bénin, Romuald Wadagni, a tenu un meeting ce mercredi 8 avril 2026 à Lokossa, sa ville d’origine, devant une foule mobilisée. La rencontre a été marquée par la présence remarquée de plusieurs figures issues du parti d’opposition Les Démocrates.

Parmi les personnalités présentes figuraient Éric Houndété, Chabi Yayi et Michel Sodjinou, installés au premier rang lors de ce rassemblement politique. Leur participation intervient dans un contexte de recomposition des soutiens à quelques jours du scrutin fixé au 12 avril par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Une mobilisation locale et des soutiens visibles

À Lokossa, le meeting a rassemblé une importante affluence selon les organisateurs, dans un climat marqué par une forte implication des populations locales. La présence d’anciens cadres de l’opposition a constitué un élément notable de cette étape de campagne.

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Éric Houndété, qui se présente toujours comme président intérimaire du parti Les Démocrates, avait déjà pris la parole quelques jours auparavant lors d’un rassemblement à Kpomassè. Sa participation au meeting de Lokossa confirme son engagement dans la dynamique de mobilisation observée autour du candidat de la mouvance présidentielle.

À ses côtés, Chabi Yayi, ancien responsable au sein du même parti et fils de l’ex-président Thomas Boni Yayi, a récemment annoncé son soutien à Romuald Wadagni. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, il a confirmé son choix de rallier le candidat soutenu par le pouvoir en place.

Des départs au sein de l’opposition

Le ralliement de Chabi Yayi intervient après son départ du parti Les Démocrates. Cette décision a été suivie par la démission de Thomas Boni Yayi de la tête de cette formation politique, considérée comme la principale force d’opposition dans le pays.

Autre présence remarquée, celle de Michel Sodjinou, connu sous le pseudonyme « Éblibou ». L’actuel député s’était distingué lors du processus de parrainage en refusant d’apporter son soutien au candidat désigné par l’opposition. Il avait ensuite quitté le parti avant d’être élu sous la bannière d’une formation proche de la mouvance présidentielle. La participation simultanée de ces trois personnalités au meeting de Lokossa traduit une évolution des rapports de force à l’approche du scrutin. Elle illustre également des repositionnements individuels au sein de la classe politique.