Bénin : la SBEE annonce des perturbations d'électricité les 28 et 29 avril 2026

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) et ses partenaires procéderont à des travaux de maintenance sur le réseau électrique national les 28 et 29 avril 2026. Ces interventions provoqueront des coupures de courant affectant douze régions du pays, avec des horaires variables selon les zones.

Une maintenance programmée dans tout le Bénin

Les interruptions de service débuteront mardi et mercredi selon un calendrier établi par le département technique de la SBEE. Au sud, les coupures toucheront Porto-Novo (10h à 14h) ainsi que les localités riveraines de Missérété, Katagon, Takon et Abogomè, tandis qu’Abomey-Calavi, Ouidah et ses environs connaîtront également des perturbations de 11h à 15h les deux jours. La région de Lokossa sera affectée par deux zones d’intervention : le secteur du Projet P2AE d’une part, et les communes de Dogbo et Athiémé de l’autre.

Au centre du pays, Bohicon sera touché par les travaux du Projet BIDC, concernant les communes de Dan, Covè et Zagnanado. Dassa connaîtra une coupure de 11h à 15h, tandis que le nord enregistrera des interruptions à Parakou, Djougou, Natitingou et Kandi selon des horaires similaires.

Publicité

Calendrier étendu au nord-ouest

Le 29 avril, la SBEE prévoit une intervention supplémentaire à Dogbo et ses communes adjacentes (Aplahoué, Djakotomey, Toviklin) de 11h à 15h. Ces travaux font partie, selon la communication de l’entreprise, d’une démarche visant à renforcer la fiabilité du réseau. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et reste à la disposition de sa clientèle pour toute question.