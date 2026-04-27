Bénin : Le CHIC met en service la radiothérapie et la chirurgie coelioscopique 

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) s’affirme désormais comme le nouveau fleuron de la médecine de pointe en Afrique de l’Ouest. Sous l’impulsion du gouvernement du président Patrice Talon, l’établissement vient de franchir une étape décisive avec la mise en service effective de son unité de radiothérapie.

Depuis le 1er avril 2026, le CHIC a ouvert les portes de son service de radiothérapie, doté d’une technologie de pointe inédite dans la sous-région. Le premier patient a été traité avec succès le 15 avril dernier, marquant le début d’une ère nouvelle pour l’oncologie au Bénin. Lors d’une visite de presse effectuée ce lundi 20 avril, l’équipe dirigeante, menée par le directeur général Pierre Thépot et la directrice générale adjointe, Dr Florence Djetta, a souligné l’impact de cette avancée.

L’objectif est d’offrir une prise en charge locale des pathologies complexes et réduire drastiquement les évacuations sanitaires vers l’étranger, souvent coûteuses et éprouvantes pour les familles.

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Le CHIC ne s’arrête pas là. Sous la supervision du Prof. Luis Teixeira, directeur médical, l’établissement introduit également la chirurgie coelioscopique. Cette technique mini-invasive permet des interventions plus précises, une récupération accélérée et un confort accru pour les patients.

Avec l’ouverture des hospitalisations conventionnelles et une disponibilité des services assurée 7j/7 et 24h/24, le centre consolide une chaîne de soins complète. Nathalie Agoguè, directrice des soins, a d’ailleurs insisté sur l’organisation structurée de l’hôpital autour de pôles spécialisés.

Investissement public structurant, le CHIC positionne le Bénin comme un leader de l’autonomie sanitaire régionale qui place la qualité et l’accessibilité des soins au cœur du développement national.