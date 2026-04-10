Bénin : Cotonou interdit marchés, manifestations et débits de boissons le jour du vote

La mairie de Cotonou a annoncé des restrictions exceptionnelles pour encadrer l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans un communiqué daté du 3 avril, le maire Luc Gnacadja précise les mesures applicables sur l’ensemble du territoire communal le jour du scrutin. Ces dispositions concernent la tranche horaire allant de 6 heures à 20 heures. Elles visent à limiter les activités susceptibles de perturber le déroulement des opérations électorales dans la capitale économique.

Suspension des activités publiques et commerciales

Le communiqué de la mairie indique que toute manifestation publique sera interdite pendant la journée électorale. Cette décision inclut les rassemblements à caractère festif, culturel ou politique.

Les marchés de la ville resteront également fermés durant cette période. La mesure s’étend aux débits de boissons et établissements assimilés, qui devront suspendre leurs activités jusqu’à la clôture du scrutin. L’autorité municipale justifie ces restrictions par la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public et de garantir un environnement propice au vote. « Ces mesures visent à prévenir tout trouble à l’ordre public », indique le communiqué signé par le maire.

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Mobilisation des forces de sécurité

Pour assurer l’application effective de ces décisions, les services de sécurité ont été instruits de veiller à leur respect. Le commissaire central ainsi que les commissaires d’arrondissement sont chargés de coordonner les dispositifs sur le terrain.

La Police républicaine sera mobilisée pour contrôler les activités interdites et intervenir en cas de non-respect des mesures. Ce dispositif doit permettre d’éviter tout incident susceptible de perturber le processus électoral.

La mairie appelle les habitants à se conformer aux consignes et à adopter un comportement responsable. Les populations sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour participer au scrutin dans des conditions sereines.

Un scrutin décisif attendu le 12 avril

Près de huit millions d’électeurs sont attendus dans les bureaux de vote à l’échelle nationale pour désigner le successeur du président Patrice Talon. Deux principaux candidats sont en lice, dont Paul Hounkpè et Romuald Wadagni. Le scrutin se tiendra simultanément sur l’ensemble du territoire béninois. Les mesures prises à Cotonou s’inscrivent dans le dispositif global visant à sécuriser les opérations de vote et à garantir leur bon déroulement jusqu’à la proclamation des résultats.