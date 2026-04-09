Bénin : dans le Mono, Wadagni met en avant ses engagements pour le développement local

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la campagne de Romuald Wadagni et de sa colistière Mariam Chabi Talata a connu un temps fort dans le département du Mono. Mercredi 8 avril, le duo a sillonné les six communes de ce territoire — Grand-Popo, Comé, Bopa, Athiémé, Houéyogbé et Lokossa — dans une atmosphère marquée par une mobilisation populaire particulièrement visible, mais aussi par la présence remarquée de plusieurs figures politiques de premier plan.

Dans ce département à forte portée symbolique pour le candidat, l’étape a pris les allures d’une démonstration de soutien. Tout au long du parcours, le candidat a été accueilli par des populations sorties en nombre dans les différentes localités visitées. L’image la plus marquante de cette journée reste sans doute celle de Lokossa, où l’affluence a donné à voir un rassemblement d’une ampleur peu commune.

Dans plusieurs communes, la proximité affichée entre le candidat et les populations a contribué à nourrir cette ferveur. Romuald Wadagni s’est exprimé à plusieurs reprises en langue locale, dans une tonalité visiblement pensée pour renforcer le lien avec les habitants. Une manière aussi de donner à cette séquence de campagne une coloration plus enracinée, dans un département où l’attachement au territoire et aux réalités locales pèse fortement dans le discours politique.

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Une sortie marquée par le soutien de figures politiques majeures

Au-delà de la foule, l’un des éléments politiques les plus commentés de cette étape du Mono réside dans la présence de plusieurs personnalités d’envergure. Mathurin Nago, ancien président de l’Assemblée nationale, Éric Houndété, Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi, ainsi que Bruno Amoussou, figure majeure de la vie politique béninoise, ont tous pris part à cette journée de campagne.

Leur présence n’a pas seulement donné du relief à la tournée. Elle a aussi envoyé un signal politique fort, celui d’un rassemblement qui dépasse le seul cadre d’une mobilisation populaire ponctuelle. En apparaissant aux côtés du candidat, ces personnalités ont contribué à donner à cette étape une dimension plus large, dans une période où chaque démonstration de soutien peut peser dans le rapport de force électoral.

Parmi ces présences, celle de Bruno Amoussou a particulièrement retenu l’attention. Figure majeure de la vie politique béninoise, il a pris la parole pour saluer les qualités de Romuald Wadagni, qu’il a présenté comme l’homme indiqué pour poursuivre et amplifier les actions de développement engagées dans le pays.

Talata souligne une mobilisation hors norme

La vice-présidente candidate, Mariam Chabi Talata, n’a d’ailleurs pas caché son impression face à l’accueil réservé au duo dans le Mono. Dans une déclaration marquante, elle a souligné le caractère exceptionnel de la mobilisation observée dans ce département.

Elle a confié avoir accompagné le candidat durant plusieurs jours de campagne, tout en reconnaissant que ce qu’elle a vu dans le Mono avait, selon elle, une tonalité particulière. Elle a évoqué un moment rare, allant jusqu’à relever l’ambiance festive et l’enthousiasme populaire qui ont rythmé la journée, y compris à travers les chants et les scènes de liesse qui ont ponctué les différentes étapes.

« (…) J’ai vu le candidat entonner des chansons et même esquisser quelques pas de danse. Je ne suis plus la seule à chanter et à danser. Le Bénin entier vous regarde et je suis certaine que dimanche, vous lui offrirez une victoire écrasante. », a affirmé Mme Talata.

Agriculture, transformation locale et éducation au cœur des engagements

Mais au-delà de l’affluence et des symboles politiques, Romuald Wadagni a aussi profité de cette tournée pour mettre en avant plusieurs engagements en direction du Mono, présenté comme une région à fort potentiel agricole.

Le premier axe mis en avant concerne le soutien à la production locale, avec la volonté affichée d’accompagner davantage les agriculteurs et producteurs du département à travers de meilleurs équipements et un appui plus structuré. Le deuxième engagement porte sur la transformation sur place des produits agricoles et sur un meilleur accès au financement, avec en ligne de mire la création de plus de valeur ajoutée et le renforcement de l’économie locale.

Enfin, le candidat a également insisté sur l’éducation, en particulier celle des filles, avec la perspective de renforcer l’inclusion scolaire à travers la généralisation de la gratuité de leur scolarisation. À quelques jours du vote, cette étape dans le Mono aura donc combiné démonstration de mobilisation, soutiens politiques de poids et annonces ciblées. Une séquence dense, qui place désormais ce département parmi les points d’observation les plus scrutés de cette fin de campagne.