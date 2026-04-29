Bénin : un appel à candidatures lancé pour une robe géante de 200 mètres

L’Institut de Mode Edmonde Klass (IMEK) a ouvert un appel à candidatures destiné aux stylistes béninois dans le cadre du projet « La Robe Géante – 200 mètres ». Les dossiers sont attendus jusqu’au 6 mai 2026, selon les modalités précisées par l’institution. L’initiative prévoit la sélection de douze créateurs, chacun appelé à représenter l’un des départements du pays.

Les candidats retenus auront pour mission de concevoir des pièces inspirées des références culturelles locales, avec pour objectif de contribuer à une œuvre collective de grande envergure.

Une sélection nationale pour un projet artistique collectif

D’après l’appel publié par l’IMEK, le projet repose sur la mise en commun de créations individuelles intégrées dans une robe unique de 200 mètres. Chaque styliste devra proposer une approche artistique fondée sur les éléments identitaires de sa zone d’origine, notamment les traditions, les symboles et les savoir-faire textiles.

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Les participants sélectionnés bénéficieront d’une exposition à l’échelle nationale, avec la présentation de leurs créations lors d’un défilé dédié. L’initiative prévoit également une visibilité accrue pour les créateurs à travers ce dispositif collectif.

Modalités de candidature et calendrier

Les candidatures sont soumises via un formulaire en ligne mis à disposition par l’IMEK. L’institution précise que seuls les stylistes résidant sur le territoire béninois sont éligibles à cet appel. La date limite fixée au 6 mai 2026 marque la clôture de la phase de sélection. Les résultats devraient intervenir après l’examen des dossiers, selon un processus qui n’a pas été détaillé par l’organisateur.

Une initiative dans la dynamique de valorisation culturelle

Ce projet intervient dans un environnement où les initiatives visant à promouvoir les industries culturelles et créatives se multiplient au Bénin. Le secteur de la mode, en particulier, bénéficie d’une attention croissante dans les politiques publiques, notamment à travers les actions du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en faveur de la structuration des filières. La prochaine étape attendue concerne l’annonce des stylistes retenus et le lancement effectif de la phase de création, préalable à la présentation publique de l’œuvre.