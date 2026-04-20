Bénin : Décès de Juste Riphat Mitokpè, président de NDP (Ex-OB26)

Juste Riphat Mitokpè, ancien président du Bureau des étudiants de la Faculté de droit et de science politique (BUE FADESP) et président du mouvement politique Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP), est décédé ce lundi 20 avril 2026 des suites d’une courte maladie. Figure récente de la recomposition interne du mouvement issu de l’ex-Objectif Bénin 2026 (OB26), il avait accédé à la tête de la NDP à la faveur d’une réorganisation intervenue en mai 2025 à Cotonou.

Une prise de fonction après une rupture interne

Les 2 et 3 mai, des membres du mouvement OB26 s’étaient réunis en Assemblée générale extraordinaire dans la capitale économique. Cette rencontre avait acté une rupture organisationnelle, avec un changement de dénomination et une redéfinition de la ligne politique.

À l’issue des travaux, le mouvement avait été rebaptisé Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP). Juste Riphat Mitokpè en avait alors pris la direction, succédant à Jean-Eudes Mitokpè, jusque-là président d’OB26.

Publicité

Cette transition s’inscrivait dans un climat de tensions internes. Plusieurs coordonnateurs départementaux présents à l’assemblée avaient contesté la gestion de Jean-Eudes Mitokpè, évoquant une conduite jugée unilatérale. Ils lui reprochaient notamment d’avoir engagé le mouvement dans une posture d’opposition au régime en place sans validation collective.

Une réorganisation sur fond de crise politique

La réunion de Cotonou était également intervenue dans un contexte marqué par des évolutions judiciaires concernant des figures associées au mouvement. Les participants avaient dressé un état des lieux après la condamnation d’Olivier Boko et d’Oswald Homéky, deux personnalités proches de la mouvance.

Ces développements avaient contribué à accélérer la reconfiguration interne d’OB26, avec pour objectif affiché de redéfinir ses orientations et son positionnement politique. La création de la NDP et la désignation de Juste Riphat Mitokpè à sa tête traduisaient cette volonté de rupture organisationnelle. Le décès de Juste Riphat Mitokpè intervient moins d’un an seulement après sa prise de fonction. Il laisse le mouvement NDP sans dirigeant clairement identifié à ce stade.