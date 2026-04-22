Bénin : Des avancées notables dans l’accès à l’eau potable en milieu rural

Le gouvernement de la république du Bénin poursuit résolument sa marche vers l’accès universel à l’eau potable en milieu rural. La quinzième édition du rapport semestriel de suivi du patrimoine et de la performance du service public de l’eau met en lumière des progrès significatifs enregistrés au second semestre 2025.

Au cœur de ces avancées figurent la réception de 26 nouveaux ouvrages d’approvisionnement en eau potable multi-villages, répartis dans huit départements du pays, ainsi que la réhabilitation de 57 anciennes adductions d’eau villageoise. Ces infrastructures, désormais conformes aux standards techniques en vigueur, contribuent à améliorer durablement la qualité du service offert aux populations rurales.

Dans le même élan, 3668 branchements particuliers ont été réalisés, rapprochant davantage les ménages de l’eau potable. Ces efforts ont permis de porter le taux de desserte à 84,3 %, traduisant une progression notable vers l’objectif d’accès universel. Toutefois, le taux de panne, estimé à 23,9 %, rappelle la nécessité de poursuivre les efforts en matière de maintenance et de gestion des équipements.

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Le rapport souligne également l’importance des mesures d’accompagnement mises en œuvre pour garantir la durabilité du service. Parmi celles-ci, la poursuite des missions d’amélioration des performances environnementales et sociales, ainsi que le renforcement du mécanisme de gestion des plaintes. Par ailleurs, 176 échantillons d’eau ont été prélevés et analysés dans le cadre du contrôle de la qualité sanitaire.

Sur le plan de la gouvernance, des progrès ont été réalisés dans la digitalisation du suivi du service public de l’eau, avec la mise à niveau des outils de rapportage et de gestion. Ces résultats s’inscrivent dans la dynamique du programme d’actions du gouvernement (PAG) et traduisent la volonté des autorités béninoises de garantir un accès équitable et durable à l’eau potable pour tous, en particulier en milieu rural.