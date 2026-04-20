Bénin : des coupures d'électricité annoncées ce 21 avril dans plusieurs localités

La Société Béninoise d’Énergie Électrique a programmé des travaux de maintenance du réseau électrique pour ce mardi 21 avril, impactant six régions du pays sur des créneaux variant entre quatre et cinq heures. Cette opération touchera au total plusieurs dizaines de localités réparties sur le territoire national.

Interventions régionales et calendrier

Les interruptions de service ne seront pas simultanées selon les régions. La direction régionale Ouémé-Plateau (Porto-Novo) fonctionnera de 11h à 15h, affectant la Sous-station Tanzoun, le Feu tricolore Danto, Cinquantenaire, Djèvali, Dangbo, Azowlissè, Adjohoun, Bonou et environs. Dans la région Atlantique, Abomey-Calavi sera concernée de 11h à 15h avec Hêvié et environs.

Les deux directions du Mono-Couffo connaîtront des coupures de 10h à 15h. Le site de Dogbo affectera Egbohoue, Tchanvedji, Metohoué et environs, tandis que Lokossa impactera Ayiginnou, Ewécondji, Grand-Popo et Zogbédji. Dans le Borgou, Parakou sera touché de 10h à 15h avec la Zone résidentielle, Ladji Farani, Nima, le Nouveau quartier, Zongo, Wansirou, Dokparou, Guema, Souinrou, Bawè et environs. Les Collines connaîtront les mêmes horaires avec Dassa comme centre régional, affectant Savè, Gobet, Bethel et environs.

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La SBEE justifie les interruptions

La Société Béninoise d’Énergie Électrique justifie ces interventions par l’objectif « d’amélioration continue de la qualité de service ». L’entreprise invite les clients à anticiper ces interruptions et présente ses excuses à ses fidèles abonnés.