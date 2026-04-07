Bénin : deux meuniers condamnés à près de 5 millions FCFA pour fraude électrique

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mardi 24 mars 2026, deux exploitants de moulin pour vol d’électricité au préjudice de la Société béninoise d’énergie électrique. Les prévenus, jugés en leur absence, écopent de douze mois de prison avec sursis et sont tenus de verser 4 989 997 FCFA de dommages et intérêts. La décision fait suite à des faits de fraude constatés sur le réseau électrique public, impliquant un raccordement illicite utilisé sur une longue période sans paiement de factures.

Une installation frauduleuse exploitée sur la durée

Selon les éléments présentés à l’audience, les deux hommes avaient branché leur moulin directement sur un compteur de la Société béninoise d’énergie électrique sans autorisation. Ce dispositif leur aurait permis d’exploiter leur activité sans s’acquitter des coûts liés à la consommation d’électricité.

La manœuvre a été détectée après des contrôles effectués par la société distributrice. L’enquête a permis d’établir l’existence d’un usage prolongé du réseau en dehors de tout cadre légal.

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Saisissant le tribunal, le ministère public a requis la condamnation des prévenus pour vol, avec une peine de douze mois d’emprisonnement assortie de sursis. Il a également demandé la réparation du préjudice financier subi par la SBEE. Le juge a suivi ces réquisitions, prononçant à la fois la peine de prison avec sursis et l’indemnisation intégrale du montant réclamé.

Une répression judiciaire qui s’inscrit dans une série d’affaires

Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs dossiers similaires liés aux branchements clandestins. En 2025, un enseignant de Physique-Chimie-Technologie avait été interpellé dans la commune de Dogbo pour des faits de fraude sur le réseau de la Société béninoise d’énergie électrique.

D’après les informations rapportées par le média Libre Express, l’intéressé aurait modifié un compteur avant de mettre en place un système de raccordements illégaux alimentant plusieurs habitations et commerces dans le quartier Foncomè. Cinq bénéficiaires présumés de ces branchements avaient également été arrêtés par les forces de l’ordre. Ces opérations frauduleuses, qui consistent à détourner l’électricité du réseau public, exposent leurs auteurs à des poursuites pénales et à des sanctions financières importantes.

Un cadre légal renforcé contre les fraudes

Au Bénin, le vol d’électricité est assimilé à une infraction pénale et peut entraîner des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes ou des réparations civiles. Les juridictions peuvent également ordonner le remboursement des consommations frauduleuses estimées par l’opérateur.

La Société béninoise d’énergie électrique mène régulièrement des opérations de contrôle pour identifier les installations irrégulières et sécuriser son réseau. Ces actions visent à limiter les pertes techniques et commerciales, mais aussi à garantir une distribution équitable de l’énergie.

La condamnation prononcée à Abomey-Calavi rappelle les risques encourus par les usagers impliqués dans des branchements clandestins, alors que les procédures judiciaires engagées dans ces dossiers se poursuivent devant les juridictions compétentes.