Bénin : Gaston Dossouhoui lance la campagne agricole 2026-2027 à N’Dali

Le monde agricole béninois s’est donné rendez-vous jeudi 23 avril 2026 à Komiguéa, dans la commune de N’Dali. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, y a officiellement lancé la campagne agricole 2026-2027. Placée sous le signe de la « compétitivité et durabilité », cette nouvelle saison s’articule autour d’un enjeu majeur : l’instauration d’un système de protection sociale pour les acteurs des chaînes de valeur.

Si la filière anacarde bénéficie cette année d’une attention particulière, les ambitions nationales touchent tous les secteurs.

Le ministre a dévoilé des prévisions de croissance vigoureuses qui révèlent 3 400 000 tonnes (+16%) pour les céréales, 9 460 000 tonnes (+17%) pour les tubercules, 1 322 000 tonnes, portées par le soja pour les légumineuses et 700 000 tonnes pour le coton alors que l’ananas et l’anacarde devraient atteindre respectivement 500 000 et 250 000 tonnes.

Publicité

Pour atteindre ces sommets, le gouvernement mise sur une stratégie intégrée : mécanisation accrue, maîtrise de l’eau, accès facilité aux intrants et aux semences performantes. « Cette campagne doit être celle de la consolidation des acquis », a martelé Jean Kpétéré, représentant la chambre nationale d’agriculture.

Le maire de N’Dali, Saka Méré Daouda, s’est réjoui de l’honneur fait à sa commune, dont 80 % de la population dépend directement de la terre. La cérémonie a été clôturée par la signature de contrats d’objectifs avec les responsables agricoles locaux.