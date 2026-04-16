Bénin : L’acteur politique Jock Adammado évoque les grandes leçons de la présidentielle

Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes le dimanche 12 avril 2026 pour élire le président et le vice-président de la République pour les sept prochaines années. Au lendemain du scrutin, l’acteur politique Jock Adanmado a livré, le lundi 13 avril sur l’émission « L’Info Continue » de Canal 3 Bénin, une lecture des principaux enseignements de cette élection.

Invité à analyser le déroulement du vote, il a évoqué une mobilisation notable des électeurs et une amélioration du dispositif organisationnel. Ses propos interviennent alors que les premières évaluations du scrutin mettent en avant un déroulement globalement maîtrisé sur l’ensemble du territoire.

Dispositif électoral et corrections organisationnelles

Jock Adanmado attribue une partie de la fluidité du scrutin aux ajustements opérés par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Il rappelle que les élections législatives et communales du 11 janvier 2026 ont servi de base d’évaluation pour corriger certaines insuffisances constatées.

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Selon lui, les mécanismes déployés pour la présidentielle ont permis de limiter les dysfonctionnements relevés lors des précédents scrutins. « À la grande satisfaction des électeurs, le dispositif mis en place par la CENA a vraiment marché et a corrigé les dysfonctionnements qu’on a eus lors des législatives et communales », a-t-il déclaré sur Canal 3 Bénin.

La CENA, institution chargée de l’organisation des élections au Bénin, supervise notamment la logistique électorale, la distribution du matériel et la centralisation des résultats. L’amélioration de ces paramètres constitue un élément déterminant dans l’évaluation de la crédibilité du scrutin.

Climat électoral et dynamique de campagne

L’acteur politique souligne également le climat dans lequel s’est tenue l’élection. Il fait état d’un déroulement marqué par le calme et la discipline des électeurs, ainsi que par une campagne axée sur les échanges directs avec les populations.

Il estime que les candidats ont contribué à cette atmosphère en orientant leurs discours vers les propositions plutôt que vers les confrontations personnelles. Cette approche aurait favorisé une meilleure appropriation des enjeux par les citoyens, notamment dans les zones rurales.

Le scrutin du 12 avril s’inscrit dans un cycle électoral particulier, marqué par le départ du président Patrice Talon au terme de ses deux mandats constitutionnels. L’absence d’un président sortant candidat aurait contribué à redéfinir les dynamiques de campagne et à susciter un intérêt renouvelé pour le vote.

Mobilisation électorale et attentes des citoyens

Jock Adanmado met en avant la forte affluence observée dans de nombreux bureaux de vote. Il évoque des files d’attente prolongées comme indicateur d’une participation active des électeurs.

Il relie cette mobilisation à une volonté des citoyens de peser davantage dans les choix politiques. Selon lui, une partie de la population, qui se sentait éloignée de l’action publique ces dernières années, aurait saisi cette échéance pour exprimer ses attentes.

L’acteur politique insiste sur la nécessité pour les futurs dirigeants de prendre en compte ces aspirations, notamment dans le cadre des politiques de développement. Il mentionne l’annonce d’une régionalisation du développement, qui pourrait renforcer l’implication des citoyens en fonction des enjeux propres à leurs territoires.

Il avance également que les périodes de transition politique, marquées par l’arrivée d’un nouveau chef de l’État, génèrent généralement une mobilisation accrue. Ce phénomène serait lié aux attentes suscitées par une nouvelle orientation des politiques publiques.

Au plan institutionnel, les résultats provisoires du scrutin ont été proclamés par la Commission électorale nationale autonome, avant leur validation attendue par la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle au Bénin.

La prochaine étape du processus électoral reste donc la décision de la Cour constitutionnelle, qui devra confirmer les résultats et, le cas échéant, statuer sur d’éventuels recours liés au scrutin du 12 avril 2026.