Bénin : Le camp Hounkpè démontre qu'il n'est pas dans un match amical

En ces temps de ferveur électorale, le Bénin se prépare activement pour le scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Loin d’une simple parade diplomatique, la campagne orchestrée par Paul Hounkpè, candidat de la Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), révèle une stratégie offensive et une détermination sans faille pour la conquête du pouvoir. Les récents meetings et interventions médiatiques du camp Hounkpè démontrent une rupture nette avec la gouvernance actuelle, transformant cette course à la présidence en un véritable combat idéologique.

Lors d’un rassemblement politique mémorable, Paul Hounkpè a utilisé des termes forts qui ont résonné dans tout le pays. Ses propos, relayés abondamment sur les réseaux sociaux, ne laissent planer aucun doute sur sa position critique vis-à-vis du régime en place. « L’Avocat d’un Béninois aujourd’hui, c’est ses pieds. Ça lui permet de fuir et d’échapper à la prison. (…) Peut-être que ma place est déjà à Missérété à l’heure où je parle devant vous lors de ce Meeting. (…) Si vous perdez les vôtres, faites d’abord un tour à la prison de Missérété pour vérifier s’il n’est pas là-bas. ». En évoquant la prison de Missérété, Hounkpè touche un point sensible de l’opinion publique et se positionnant comme le défenseur des opprimés et de ceux qui craignent pour leur sécurité.

La fin du match amical

Pendant longtemps, certains observateurs ont cru voir dans l’opposition conduite par le parti Fcbe, comme étant dans une phase de match amical. Cependant, les récents propos de campagne et les interventions de Hounkpè sur les plateaux de télévision brisent cette image. Le candidat de la Fcbe multiplie les attaques directes contre les réformes politiques et économiques du gouvernement de Patrice Talon.

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Hounkpè critique vivement les révisions constitutionnelles et les lois électorales qui, selon lui, excluent une partie de la classe politique. Il met l’accent sur la cherté de la vie et le chômage des jeunes, en promettant une gouvernance plus inclusive et tournée vers les besoins réels des populations. La question des prisonniers politiques et des exilés est au cœur de son projet, avec une promesse de dialogue national et de réconciliation.

Les images de ses meetings montrent une mobilisation impressionnante. Les partisans, arborant les couleurs de la Fcbe, semblent galvanisés par ce nouveau ton plus combatif. Sur les réseaux sociaux, les extraits de ses discours deviennent viraux et alimentant les débats entre les pro et anti Rupture. La stratégie de Hounkpè est claire : occuper l’espace médiatique et physique pour prouver que son parti est l’alternative crédible capable de défier le pouvoir.

À quelques jours du scrutin, le défi pour Paul Hounkpè et ses alliés reste la conversion de cette ferveur populaire en votes réels. Le camp présidentiel, de son côté, défend son bilan en matière d’infrastructures et de réformes structurelles. Néanmoins, la démarcation verbale et la clarté des positions de Hounkpè ont ont contribué à redonner de la lisibilité à la campagne.

Le Bénin s’apprête à vivre une élection présidentielle décisive. Et Paul Hounkpè a réussi à imposer un débat de fond sur les préoccupations de certains Béninois, pour prouver à ses détracteurs et à ses partisans qu’il est pleinement engagé dans une véritable lutte pour le pouvoir. Le 12 avril sera le juge ultime de cette stratégie de vérité qui bouscule l’ordre établi.