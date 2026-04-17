Bénin : Léonard Dossou prend la tête de l’Union Nationale des Petites et Moyennes Entreprises

L’Union Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (UNPME) du Bénin a été officiellement créée mercredi 15 avril 2026 à Cotonou, à l’issue d’un congrès constitutif tenu dans la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). Les participants, majoritairement des chefs d’entreprises, ont mis en place un conseil d’administration de neuf membres, confié à Léonard Dossou, dirigeant de CHEZ VOUS ENTREPRISE et du groupe L’Économiste.

Dès l’ouverture des travaux, Léonard Dossou, alors président du comité préparatoire, a présenté l’ambition de la nouvelle organisation, conçue comme un cadre de représentation et d’intermédiation entre les petites et moyennes entreprises et leurs partenaires institutionnels et économiques. Il a également salué l’implication de Christophe Tozo, président-directeur général de New Vision, pour son accompagnement dans la phase préparatoire et l’organisation de l’assemblée constitutive.

Adoption des textes et mise en place des organes

Les travaux ont été structurés autour de plusieurs étapes, dont la validation de l’ordre du jour, l’examen des textes fondamentaux et la désignation des responsables. Les congressistes ont procédé à l’adoption des statuts et du règlement intérieur après amendements, fixant ainsi les règles de fonctionnement de l’organisation.

Publicité

L’élection des membres des organes dirigeants a ensuite permis de constituer le conseil d’administration. Outre Léonard Dossou à la présidence, Biaou Lucrèce Béhanzin occupe le poste de vice-présidente. Akouta François et Laurent Sognonnou ont été respectivement désignés secrétaire général et secrétaire général adjoint, tandis qu’Esaie Kanhounnon assure la trésorerie.

Quatre commissions techniques ont été installées pour encadrer les actions sectorielles de l’union. Elles couvrent notamment l’innovation et les startups, le renforcement des PME et les chaînes de valeur, les questions de financement et de fiscalité, ainsi que la promotion du genre et de la responsabilité sociétale des entreprises. Un comité de surveillance de cinq membres a également été élu pour assurer le suivi des activités et le contrôle interne de la structure.

Une organisation portée par les acteurs du secteur privé

Dans son intervention après son élection, Léonard Dossou a déclaré : « Je mesure avec sérieux l’honneur que vous me faites en me portant à la tête de cette importante union et la responsabilité qui est la mienne. » Il a appelé à la mobilisation des entrepreneurs autour de cette nouvelle plateforme, présentée comme un levier de structuration et de développement pour les PME et PMI.

La création de l’UNPME intervient dans un environnement où les petites et moyennes entreprises représentent l’essentiel du tissu économique national. Selon les données du ministère de l’Économie et des Finances, elles constituent la grande majorité des unités économiques formelles et informelles, avec un rôle central dans la création d’emplois.

Les initiateurs de l’union entendent ainsi renforcer la coordination entre acteurs privés et améliorer l’accès des entreprises aux dispositifs d’accompagnement, notamment en matière de financement, de formation et de mise en réseau.

Appui organisationnel et perspectives

Plusieurs interventions ont mis en avant le rôle joué par Christophe Tozo dans la concrétisation du projet. Son expertise en finance et sa connaissance des enjeux du secteur privé ont été sollicitées tout au long du processus, depuis la phase préparatoire jusqu’à la tenue de l’assemblée générale.

Les participants ont également relevé la contribution de la CCI Bénin, qui a mis à disposition ses infrastructures pour l’organisation de la rencontre. L’institution consulaire, en tant qu’organe représentatif du secteur privé, constitue un partenaire potentiel pour les actions futures de l’UNPME.

La nouvelle organisation se dote d’une devise axée sur l’innovation, la synergie et l’excellence, et prévoit de lancer ses premières activités opérationnelles dans les prochaines semaines, notamment à travers l’installation effective de ses commissions techniques et la définition d’un plan d’action.