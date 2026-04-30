Bénin : les prix du carburant repartent à la hausse dès ce 1er mai

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé une augmentation des prix des produits pétroliers au Bénin, applicable dès ce vendredi 1er mai 2026 sur toute l’étendue du territoire national. La décision a été prise à l’issue de la deuxième session ordinaire de la commission de régulation des prix des produits pétroliers pour l’année 2026.

D’après les informations relayées par Bip Radio, cette révision intervient dans un environnement international marqué par une montée des cours du pétrole. La commission évoque des tensions observées depuis la fin du premier trimestre 2026, liées notamment à la situation géopolitique au Moyen-Orient, avec des répercussions sur les prix à l’échelle mondiale.

Nouvelle grille tarifaire en vigueur

Les tarifs fixés par le gouvernement entrent en application immédiate. Le litre d’essence est désormais vendu à 725 FCFA, contre un niveau inférieur auparavant. Le gasoil est fixé à 750 FCFA le litre, tandis que le pétrole est commercialisé à 1 040 FCFA le litre.

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Pour les usages spécifiques, le gasoil destiné aux industriels est arrêté à 680 FCFA le litre. Les prix du gaz domestique connaissent également une actualisation : la bouteille de 1,5 kg est cédée à 1 000 FCFA, celle de 3 kg à 2 000 FCFA, le format de 6 kg à 4 500 FCFA et la bouteille de 12,5 kg à 10 000 FCFA. Au-delà de ce volume, le kilogramme est fixé à 800 FCFA, avec un tarif de 697 FCFA/kg pour les industriels. La commission de régulation justifie cette mesure par la hausse des coûts d’approvisionnement sur le marché international.