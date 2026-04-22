Bénin : MTN lance un programme panafricain de formation pour les journalistes

À Cotonou, MTN Bénin a officiellement présenté, lundi 20 avril 2026 à son siège, le MTN Pan African Media Innovation Programme (MIP), un dispositif de formation destiné aux journalistes et créateurs de contenus. L’opérateur de téléphonie mobile a, dans la foulée, ouvert l’appel à candidatures pour la cohorte 2026, en présence de responsables de médias et d’organisations professionnelles.

La rencontre a permis de détailler les contours de cette initiative portée par le groupe MTN, en partenariat avec l’Université de Johannesburg et le Forum des Éditeurs Africains. Le programme se veut une réponse aux mutations du secteur médiatique, marquées par la montée du numérique, la fragilité des modèles économiques et la circulation de fausses informations.

Un programme certifiant structuré autour de compétences clés

Le Media Innovation Programme repose sur un parcours de formation combinant enseignements académiques et immersion professionnelle. Selon les responsables de MTN Bénin, les participants suivront des modules en ligne, des masterclasses animées par des experts du secteur, ainsi que des ateliers pratiques. Le dispositif inclut également un séjour à Johannesburg, des visites d’études et la réalisation de projets de synthèse.

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L’ensemble de la formation est entièrement financé par MTN, qui insiste sur son caractère certifiant et sur son indépendance académique, assurée par l’Université de Johannesburg. Les thématiques abordées couvrent notamment le journalisme numérique, la durabilité des médias, l’innovation éditoriale, l’éthique professionnelle et l’entrepreneuriat médiatique.

Prenant la parole au nom de la directrice générale de MTN Bénin, Yao Kouadjio a précisé les objectifs du programme : « Le Media Innovation programme est un programme de formation initié par le Groupe MTN, en collaboration avec l’Université de Johannesburg et le Forum des Editeurs Africains. »

Au-delà de la formation, le programme prévoit l’intégration des participants à un réseau panafricain d’anciens bénéficiaires, présenté comme un levier de collaboration et de partage d’expériences entre professionnels du continent.

Un appel à candidatures ouvert aux journalistes et créateurs de contenus

À l’issue de la présentation, MTN Bénin a lancé l’appel à candidatures pour la promotion 2026. Le dispositif cible les journalistes professionnels ainsi que les créateurs de contenus informatifs disposant d’une expérience jugée significative. Les critères annoncés incluent une bonne maîtrise rédactionnelle, un intérêt marqué pour les outils numériques et les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle.

Les dossiers de candidature doivent comporter un curriculum vitae actualisé et une lettre de motivation. Le processus de sélection sera conduit par les partenaires académiques du programme, selon les indications fournies par l’opérateur. Les candidatures sont ouvertes du 20 avril au 7 mai 2026. Les délibérations auront lieu du 7 au 12 mai. La formation se déroulera du 27 juillet au 12 octobre 2026.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe MTN visant à accompagner les transformations du paysage médiatique africain. L’entreprise met en avant la nécessité de renforcer les capacités des professionnels face aux exigences nouvelles du secteur, en particulier l’adaptation aux formats numériques et la production de contenus fiables.

Une réponse aux défis structurels du secteur

Lors de la conférence, les intervenants ont rappelé que les médias africains évoluent dans un environnement en mutation rapide, caractérisé par la digitalisation des contenus, la concurrence accrue des plateformes numériques et la pression sur les revenus traditionnels. À ces enjeux s’ajoute la question de la crédibilité de l’information, dans un contexte de propagation de la désinformation.

Le programme entend fournir aux participants des outils opérationnels pour répondre à ces défis, en mettant l’accent sur l’innovation et la diversification des compétences. Il vise également à encourager la production de contenus ancrés dans les réalités africaines, tout en respectant les standards internationaux du journalisme.

Selon les informations communiquées par MTN Bénin, le calendrier de sélection et de démarrage de la formation sera précisé après la clôture de l’appel à candidatures. Les candidats retenus intégreront une cohorte panafricaine, avec des participants issus de plusieurs pays du continent.

Le lancement du Media Innovation Programme marque ainsi l’ouverture d’un nouveau cycle de formation pour les professionnels béninois des médias, avec une première étape fixée à la phase de sélection des dossiers en vue de la cohorte 2026.