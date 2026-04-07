Bénin : « RoW Ou Rien » mobilise la 15e circonscription pour Wadagni-Talata

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le creuset « RoW Ou Rien » a organisé, samedi 4 avril, une caravane de soutien au duo candidat Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata dans plusieurs quartiers de Cotonou. L’initiative, conduite par des responsables du creuset, a parcouru la 15e circonscription électorale sous encadrement de la Police républicaine.

Parti de la plage Le Bélier, le cortège a traversé notamment Avotrou, Tokplégbé, Adoglété, Sainte Cécile et Sègbèya, avant de chuter à la place Lénine à Akpakpa. Plusieurs dizaines de motos et de véhicules, arborant des autocollants aux couleurs des candidats, ont pris part à la mobilisation. Les participants, vêtus de tee-shirts blancs et coiffés de casquettes bleues à l’effigie du mouvement, ont sillonné les artères pendant plusieurs heures.

Une mobilisation de terrain axée sur le vote

Au fil du parcours, les organisateurs ont multiplié les arrêts pour sensibiliser les populations. Les messages diffusés appellent explicitement à voter en faveur du duo Wadagni–Talata le jour du scrutin. Les chants de campagne dédiés aux candidats ont rythmé la caravane, renforçant la visibilité du mouvement dans les quartiers traversés.

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« Nous sommes un ensemble de personnes rassemblées sous la bannière RoW Ou Rien qui a décidé d’apporter son soutien au duo de candidat Wadagni – Talata pour les élections présidentielles du 12 avril prochain », a déclaré Ouanilo Medegan Fagla, l’un des responsables du mouvement.

« Le 12 avril, c’est un KO »

Le slogan « RoW Ou Rien, le 12 avril c’est un KO » a été repris à chaque étape, marquant une ligne de communication uniforme auprès des riverains rencontrés. La caravane s’est déroulée sous la supervision des éléments de la Police républicaine, chargés de sécuriser le cortège et de réguler la circulation dans les zones empruntées. Aucun incident majeur n’a été signalé durant le passage des manifestants.

La configuration du dispositif, mêlant motos et véhicules légers, a permis une progression continue à travers les différents quartiers, avec des points d’animation destinés à capter l’attention des habitants. Cette mobilisation intervient dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, alors que les différents états-majors multiplient les actions de proximité. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 12 avril 2026 sur l’ensemble du territoire national. Les opérations de vote se dérouleront dans les centres installés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de l’organisation matérielle du scrutin.