Bénin : trois fugitifs internationaux arrêtés à Cotonou par le BCN-INTERPOL

Le Bureau central national INTERPOL de Cotonou, rattaché à la Police républicaine, a procédé à l’interpellation de trois fugitifs recherchés par des juridictions étrangères, lors d’opérations menées entre le 13 et le 19 avril 2026 à Cotonou. Ces arrestations s’inscrivent dans les actions coordonnées de la Direction de la Police judiciaire pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.

Selon les informations communiquées par la Police républicaine, les interventions ont ciblé des individus impliqués dans des affaires graves, allant de faits criminels à des infractions financières, avec des ramifications au-delà des frontières béninoises.

Trois interpellations en cinq jours

Le 15 avril 2026, un ressortissant nigérian a été appréhendé dans un hôtel de Cotonou. L’homme faisait l’objet de recherches actives par les autorités de son pays pour son implication présumée dans plusieurs affaires d’assassinats survenus à Lagos en 2023 et 2024. Sa présence au Bénin avait été signalée, ce qui a permis aux services spécialisés de localiser sa cachette.

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Le même jour, une seconde opération a été conduite à l’aéroport international Bernardin Gantin. Elle a abouti à l’arrestation d’un individu recherché par la justice américaine dans une affaire d’escroquerie de grande ampleur. D’après la Police républicaine, le suspect venait d’entrer sur le territoire béninois après avoir quitté les États-Unis pour échapper aux poursuites engagées contre lui.

Le 19 avril, un troisième fugitif, de nationalité française, a été interpellé à Cotonou. Il était recherché pour des faits liés à la criminalité transnationale organisée. Les enquêteurs indiquent qu’il utilisait plusieurs identités pour éviter les contrôles. Sa localisation a été rendue possible grâce à une surveillance prolongée menée par les unités spécialisées.

Coopération policière et procédures judiciaires engagées

À l’issue de son arrestation, le ressortissant nigérian a été remis aux autorités de son pays. Cette remise s’est effectuée dans le cadre de l’Accord de coopération de police criminelle liant les États membres de la CEDEAO, qui prévoit notamment des mécanismes de remise simplifiée entre services de sécurité de la région.

Les deux autres personnes interpellées restent sous le coup de procédures d’extradition. Ces démarches impliquent des échanges judiciaires entre le Bénin et les pays requérants, conformément aux conventions internationales et aux règles de procédure pénale en vigueur.

D’après les pratiques en matière de coopération judiciaire internationale, les demandes d’extradition doivent être examinées par les autorités judiciaires compétentes, qui vérifient notamment la régularité des procédures et la nature des infractions reprochées. Ces étapes peuvent conditionner les délais de transfert des suspects.

Une stratégie de traque des fugitifs renforcée

La Police républicaine indique que ces opérations traduisent une intensification des actions de recherche des personnes en fuite susceptibles de transiter ou de se dissimuler sur le territoire national. Le dispositif repose sur le partage d’informations avec les services partenaires, ainsi que sur des opérations de surveillance ciblées.