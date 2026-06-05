Espagne 3e, Chine 4e : classement des pays où la consommation de viande est la plus élevée

Une enquête publiée le 29 mai 2026 par la plateforme de données Statista, portant sur 32 pays, révèle que 91 % des personnes interrogées déclarent consommer de la viande. Ce chiffre place la consommation de protéines animales comme une pratique alimentaire majoritaire sur l’ensemble des régions couvertes par l’étude.

Une production mondiale en hausse

Selon Statista, l’Argentine domine le classement avec 97 % de consommateurs déclarés, suivie de la Corée du Sud à 96 %. L’Espagne arrive en troisième position avec 95 %, devant la Chine et l’Australie, toutes deux à 93 %. Ces habitudes s’appuient sur une filière en progression constante. La production mondiale de viande a atteint 373 millions de tonnes en 2024, portée par l’amélioration des niveaux de vie dans de nombreux pays émergents, qui entraîne une demande accrue en protéines animales.

Cette dynamique s’observe notamment en Asie, région où figurent deux des cinq premiers pays du classement. La Chine, premier consommateur mondial en volume absolu selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), montre cette tendance structurelle.

Les substituts végétaux peinent à s’imposer

Par ailleurs, l’enquête montre que les produits végétaux de substitution restent peu répandus, y compris dans les pays où la viande est la plus consommée. En Corée du Sud, 6 % seulement des répondants disent en acheter régulièrement, le chiffre le plus faible enregistré dans l’étude. Aux Pays-Bas et en Suisse, cette part grimpe à 19 % et 15 %, sans pour autant dépasser le stade minoritaire. C’est au Vietnam que Statista relève la proportion la plus élevée : 22 % des personnes interrogées déclarent acheter régulièrement des substituts, un taux sans équivalent parmi les autres pays asiatiques couverts par l’enquête.

L’enquête Statista a été conduite auprès de panels représentatifs dans chacun des 32 pays couverts. Ses résultats alimentent un rapport annuel sur les tendances alimentaires mondiales, dont la prochaine édition est attendue au printemps 2027.

Les cinq pays où la viande est la plus consommée selon Statista

1 – Argentine : 97 %

2 – Corée du Sud : 96 %

3 – Espagne : 95 %

4 – Chine : 93 %

5 – Australie : 93 %