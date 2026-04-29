Côte d'Ivoire : deux organisateurs d'une soirée obscène placés en garde à vue à Abidjan

Deux individus ont été interpellés par la Brigade Mondaine de la Préfecture de Police d’Abidjan après avoir organisé et promu sur les réseaux sociaux un événement intitulé « La Nuit des DjandXXX », annoncé à Angré Djorogobité, rue des Bas. L’arrestation a eu lieu avant même la tenue de la soirée, selon un communiqué publié sur internet par Police Secours.

Une campagne de promotion jugée contraire à la moralité publique

Les contenus diffusés pour promouvoir l’événement ont été qualifiés d’obscènes et susceptibles de porter atteinte à la moralité publique. L’affiche de la soirée avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions avant d’alerter les autorités. Des tickets avaient déjà été vendus au moment de l’intervention policière.

La Brigade Mondaine, unité spécialisée de la Préfecture de Police d’Abidjan chargée notamment de la répression des infractions aux bonnes mœurs, a conduit les investigations ayant permis d’identifier les deux suspects.

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Une procédure judiciaire engagée

Les deux interpellés ont été déférés devant les services judiciaires compétents. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice ivoirienne, dont la suite de la procédure n’a pas encore été précisée par les autorités au moment de la publication.

En Côte d’Ivoire, la diffusion de contenus obscènes est réprimée par le Code pénal, qui prévoit des sanctions pour atteinte aux bonnes mœurs et diffusion de matériaux contraires à la moralité publique.