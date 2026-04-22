Coupe du monde : un proche de Trump veut l'exclusion de l'Iran au profit de l'Italie

Paolo Zampolli, représentant spécial des États-Unis pour les partenariats mondiaux et proche de longue date de Donald Trump, a demandé mercredi 22 avril au président de la FIFA Gianni Infantino de remplacer l’Iran par l’Italiepour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada à partir du 11 juin. La démarche, révélée par le Financial Times, a été confirmée par l’intéressé lui-même.

« Je confirme avoir suggéré à Trump et à Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde », a déclaré Zampolli au Financial Times, invoquant le palmarès de la Squadra Azzurra — quadruple championne du monde — pour justifier sa demande.

Une manœuvre aux contours diplomatiques

Selon des personnes citées par le Financial Times, la proposition viserait à rapprocher Trump de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, après des tensions entre les deux dirigeants liées aux déclarations du président américain sur le pape Léon dans le contexte de la guerre contre l’Iran. Zampolli, né à Milan, entretient des liens étroits avec l’Italie — il se présentait encore en février 2025 comme « envoyé spécial auprès de l’Italie », une désignation qui n’avait alors aucun caractère officiel.

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La FIFA campe sur ses positions

La demande de Zampolli se heurte à la position publique de la FIFA. Infantino avait affirmé mi-avril sur CNBC que l’Iran participerait « à coup sûr » au tournoi, au motif que la sélection s’est sportivement qualifiée et que ses joueurs souhaitent jouer. Téhéran a par ailleurs réaffirmé le 23 avril être « pleinement prêt » à participer, selon la porte-parole du gouvernement iranien Fatemeh Mohejerani.

L’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial, éliminée lors des barrages européens aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine. Ce sera la troisième édition consécutive sans la Squadra Azzurra. La FIFA travaille sur un scénario d’urgence prévoyant un mini-tournoi intercontinental si l’Iran venait à se retirer — une éventualité que l’organisation a jusqu’ici écartée publiquement. L’Iran doit disputer son premier match le 16 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, face à la Nouvelle-Zélande.